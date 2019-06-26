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Специя, которая может помочь людям с ревматоидным артритом

Специя, которая может помочь людям с ревматоидным артритом
16:01 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Специя обладает противовоспалительными функциями, которые обеспечивает куркумин.

Исследователи рассказали, что куркума может помочь людям с ревматоидным артритом. 

Аутоиммунное заболевание наиболее распространенное среди пожилых людей и включает в себя такие симптомы, как воспаление, скованность и боль в суставах. Куркума имеет в составе куркумин, который является антиоксидантом. Он снижает уровень сахара в крови и даже обладает противораковым эффектом.

Ученые провели исследование у пациентов с артритом и обнаружили, что у тех, кто употреблял 1 грамм куркумина каждый день в течении пару месяцев, уменьшились воспаления и болевые ощущения.

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Специалисты советуют больным на остеоартрит добавлять куркумин в свой рацион, но также придерживаться рекомендуемой терапии.

Как сообщалось ранее, по словам врачей, витамин Е помогает поддерживать иммунную систему, снижает риск болезни Альцгеймера. Исследования также показали, что он способен улучшить симптомы неалкогольной жировой болезни печени. Мощный антиокислитель содержится в широком спектре пищевых продуктов.

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Здоровье, Артрит, Специи, Куркума, Советы медиков.
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