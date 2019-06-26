Специя, которая может помочь людям с ревматоидным артритом

Новости шоу бизнеса: Специя обладает противовоспалительными функциями, которые обеспечивает куркумин.

Исследователи рассказали, что куркума может помочь людям с ревматоидным артритом.

Аутоиммунное заболевание наиболее распространенное среди пожилых людей и включает в себя такие симптомы, как воспаление, скованность и боль в суставах. Куркума имеет в составе куркумин, который является антиоксидантом. Он снижает уровень сахара в крови и даже обладает противораковым эффектом.

Ученые провели исследование у пациентов с артритом и обнаружили, что у тех, кто употреблял 1 грамм куркумина каждый день в течении пару месяцев, уменьшились воспаления и болевые ощущения.

Специалисты советуют больным на остеоартрит добавлять куркумин в свой рацион, но также придерживаться рекомендуемой терапии.

Как сообщалось ранее, по словам врачей, витамин Е помогает поддерживать иммунную систему, снижает риск болезни Альцгеймера. Исследования также показали, что он способен улучшить симптомы неалкогольной жировой болезни печени. Мощный антиокислитель содержится в широком спектре пищевых продуктов.