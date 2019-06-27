Врачи рассказали, сколько раз в неделю нужно ходить в сауну, чтобы меньше болет

Новости шоу бизнеса: У любителей сауны снижается риск умереть от ишемической болезни сердца.

К интересным выводам пользы сауны пришли специалисты университета Восточной Финляндии. Недавно они опубликовали результаты своего исследования, которое длилось два десятка лет.

Участвовали в нем свыше двух тысяч мужчин средних лет. Финских ученых интересовал вопрос, как часто участники эксперимента ходят в сауну. Мужчин разделили на три группы: первые были завсегдатаями парных и ходили туда от 4 до 7 раз в неделю, вторые посещали сауну 2-3 раза в неделю, а последние – всего лишь раз в 7 дней.

Наблюдая за их показателями здоровья, ученые выяснили, что у тех мужчин, кто ходил в сауну 4 раза и чаще деменция наступала на 66% реже, чем у их сверстников, которые ходили туда раз в неделю.

Кроме того, ранее эти же ученые выяснили, что сауна полезна для сердца и сосудов. Чем чаще туда человек ходит, тем меньше у него риск заполучить болезнь инсульта, инфаркта и сердечной недостаточности.

В настоящее время ученые пытаются выяснить, с чем связан такой благотворный эффект. Не исключено, что одной из основных причин – это релаксирующий эффект сауны.