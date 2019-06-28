Ешь жир и худей: о пользе и вреде кето-диеты

1 Суть ее заключается в повышении жиров и понижении белков в рационе. Правда, неожиданно? Давайте же разберемся, как это работает и работает ли вообще, а также узнаем всю правду о пользе и вреде этой диеты. Изначально кето-диета применялась для лечения эпилепсии у детей. Благодаря низкому содержанию углеводов в рационе, организм вынужден был использовать жир в качестве основного источника энергии. Когда печень преобразует жир в жирные кислоты, наступает кетоз — повышение уровня кетоновых тел в крови. Кетоновые тела поступают в мозг вместо глюкозы, а это в свою очередь приводит к снижению частоты эпилептических припадков. Но со временем на диету обратили внимание приверженцы здорового образа жизни. Теперь кетогенную систему питания чаще всего используют именно для похудения. И в этом есть свой смысл.

2 На кето-рационе примерно 70-80% суточной калорийности составляют жиры. Углеводы при этом сильно урезаются. Как уже говорилось выше, это необходимо для того, чтобы основным источником энергии становились кетоны. В день вы можете себе позволить только 20-30 грамм углеводов. Звучит угрожающе, особенно для тех людей, которые ведут подсчет КБЖУ и знают, насколько это мало. Однако, вдумайтесь: 30 грамм углеводов — это больше килограмма шпината, по килограмму помидоров, огурцов и перца, почти 3 стакана клубники или 4 упаковки нежирного йогурта. Конечно же, никто не просит вас съедать за раз килограмм шпината, но вот от таких высокоуглеводных продуктов, как каши, хлеб, макаронные изделия, картошки придется отказаться.

3 "Что же есть?" — спросите вы. Тут все очень просто. Отдавайте предпочтение цельным натуральным продуктам — рыбе, мясу, птице. Не бойтесь щедро сдабривать салаты оливковым или кокосовым маслом. Ешьте пищу, богатую жирами — орехи, яйца, авокадо, сыр, семена. В отличие от пп, кето-диета не требует приемов пищи по расписанию. Вы можете и должны есть только тогда, когда этого потребует организм. Не нужно есть 5-6 раз в день маленькими порциями и сразу после обеда мечтать об ужине. Лучше поешьте 1-2 раза, но сделайте это осознано и с аппетитом.

4 Многие считают, что кето-диета опасна для организма. В качестве подтверждения этой теории, приверженцы ЗОЖ приводят тот факт, что мозгу нужна "подзарядка", а получить ее он может только с помощью углеводов. Однако они забыли, что большинство органов, в том числе мозг, прекрасно работают на жирах, а нужное человеку количество глюкозы организм может синтезировать самостоятельно. В процессе эволюции наше тело выработало два вида топлива для мозга — глюкозу и кетоны. Только представьте, как раньше существовали бы люди, если бы их жизнедеятельность зависела от "сникерса"?

5 Еще одно распространенное заблуждение касательно правильного питания заключается в том, что для похудения надо есть часто и по чуть-чуть. Якобы, голодая, вы замедляете метаболизм и заставляете организм откладывать запасы жира, таким образом лишая себя возможности поскорее от него избавиться. На самом деле, голодание никак не влияет на скорость обмена веществ. Наоборот, оно способствует утилизации лишних жировых запасов и является отличной перезагрузкой для организма, так как в период голода он избавляется от клеточного мусора и обновляется.