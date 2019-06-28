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Моряк Папай был прав: ученые предлагают внести шпинат в список запрещенных допинг-препаратов
Моряк Папай был прав: ученые предлагают внести шпинат в список запрещенных допинг-препаратов

Моряк Папай был прав: ученые предлагают внести шпинат в список запрещенных допинг-препаратов

Моряк Папай был прав: ученые предлагают внести шпинат в список запрещенных допинг-препаратов
14:46 Сегодня Телеграф aussiedlerbote.de Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса: Комиксы про моряка Попая - любителя шпината - внезапно оказались правдой.

Берлинские фармацевты и биохимики экспериментально доказали, что зеленые листья этого овоща способствуют быстрому росту и развитию мускулатуры. Пока довольные спортсмены спешат нарезать полезный салатик, эксперты всерьез поднимают вопрос, о том, чтобы внести шпинат в список запрещенных допинг-препаратов.

Необычное исследование в начале года провели сотрудники Института фармакологии при Свободном университете Берлина (Freien Universität Berlin). Результаты они опубликовали в специализированном издании "Архивы токсикологии" (Archives of Toxicologу). Предметом изучения специалистов стал обнаруженный в шпинате экдистерон (Ecdysteron) - аналог гормона, стимулирующий синтез белка в организме. Именно это вещество в течение 10 недель ученые давали группе атлетов-добровольцев.

Всего в опыте участвовали 46 человек: половина принимала по две таблетки чистого экдистерона в день, другая - такие же пилюльки, но "пустышки". После курса природного анаболика спортсменов попросили провести несколько упражнений на разные группы мышц (прыжки, приседания, жим лежа). Те, кто "сидел" на шпинатном допинге, показали лучшие результаты. Самым заметным у подопытных "моряков Попаев" был эффект в силовых тренировках с нагрузкой. Кроме того, по результатам обследований, они активнее набирали мышечную массу. Участники, получавшие препарат, после десятидневной тренировки смогли нарастить мышечную массу в среднем на 9,5 кг. У остальных спортсменов "потолком" были 3,5 кг.

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По словам куратора исследования Марии Парр (Maria Parr), степень влияния экдистерона на организм удивила и ученых.

"Наша гипотеза заключалась в том, что мы увидим некоторое улучшение физических показателей. Но оно оказалось настолько большим – мы просто не ожидали такого", – цитирует фармацевта портал Bayerischer Rundfunk.

Причиной опыта стал допинговый скандал

При этом побочных эффектов исследователи не обнаружили. Тем не менее группа фармацевтов порекомендовала включить экдистерон в список запрещенных препаратов. Все-таки, мышцы действительно стали расти, причем невероятно быстро. Да и тренироваться атлеты стали эффективнее. А значит, и на исход соревнований прием таких таблеток может повлиять.

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Окончательное решение по этому вопросу примет Всемирное антидопинговое агентство WADA, которое, кстати, финансировало исследование. Причина для проведения опытов была серьезнее, чем может показаться. Так, в последнее время в продаже появились пищевые добавки с экдистероном, способные улучшить спортивные результаты. В свете недавнего допингового скандала с Россией на Олимпийских играх-2018 WADA сочла необходимым проверить и упомянутые "спортивных витамины".

Одна пилюлька равна 6 кг шпината

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Впрочем, даже если экдистерон попадет в черный список, сам шпинат вряд ли ждет такая участь, предполагает Мария Парр. Все дело в концентрации вещества, необходимой для фантастического прироста мышц и "эффекта Халка" на тренировке. Так, подопытным давали около 800 мг вещества в день. В переводе на живые овощи, такое же количество содержится в 6,5 кг шпината. А для соблюдения чистоты эксперимента шпинат такими объемами пришлось бы есть ежедневно. Тут впору было бы вспомнить лягушку из мультфильма про Дюймовочку, сказа: "Поживешь с нами - позеленеешь".

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Шпинат, Допинг, Берлин, Моряк Папай, Freien Universität Berlin, Институт фармакологии.
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