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Стало известно, поможет ли дожить до 120 лет хорошая диета

Стало известно, поможет ли дожить до 120 лет хорошая диета
14:57 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: По словам специалистов, в этом вопросе важны несколько составляющих, среди которых состояние здоровья и генетика.

Итальянские ученые выяснили, существует ли диета, которая позволяет дожить до 120 лет. 

Всемирная организация здравоохранения рекомендует потребление сложных углеводов от 50 до 75% калорий от общего рациона. Цельнозерновые пищевые изделия, бобовые, овощи и фрукты помогают предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, диабет. Признано также, что лучшими моделями питания в мире являются: средиземноморская диета (58-60% калорий из углеводов), диета DASH (55-56,5%), вегетарианская диета (56-75%), традиционное питание жителей острова Окинава (<75%).

Выводы специалистов таковы, предпочтение в рационе сложных углеводов позволяет минимизировать риск многих заболеваний. Особенно это касается зерновых, бобовых, овощей и фруктов, потому что в них имеют место большое количество витаминов, минералов и других полезных веществ для общего состояния здоровья. Не менее важно ограничить потребление сахара и соли, обработанных продуктов. 

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"Правильное питание является важным элементом для сохранения хорошего физического и психического здоровья. Это касается всех возрастов. И всё же, не существует единственной стандартной диеты, позволяющей дожить до 120 лет, так как биологические потребности каждого организма индивидуальны. Тем не менее есть общие принципы, которых рекомендовано придерживаться", — отметили ученые.

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Здоровье, Диета, Хорошая диета, Советы медиков.
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