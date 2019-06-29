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"Здоровые" продукты, которых лучше избегать

"Здоровые" продукты, которых лучше избегать
10:25 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: В сегодняшнем обзоре приводим подборку продуктов и ингредиентов, которые врачи рекомендуют вычеркнуть из своего рациона.

Полезные для здоровья продукты питания увеличивают продолжительность жизни и укрепляют наше здоровье. Тем важнее отказываться от продуктов вредных, которые иногда ошибочно превозносятся в качестве нужных организму.

Обезжиренные продукты. Конечно, употребление меньшего объема жира полезно для здоровья, но полностью исключать жир опасно. Тем более, когда это делается специально при производстве тех или иных продуктов. Лучше налегать на пищу, которая натуральным образом содержит минимум жира вроде фруктов и овощей.

Овес быстрого приготовления. Он содержит большое количество гидрогенизированного соевого масла, соли и сахара. Все это увеличивает показатели жиров в организме, что закупоривает артерии.

Замороженная рыба и продукты из нее. При изготовлении данных блюд используется триполифосфат натрия, выступающий в роли консерванта. Этот компонент опасен для здоровья, он повышает уровень соли в организме.

Заправки для салатов. Продаваемые в магазинах заправки для салатов, как правило, содержат много сахара и жира. А эти компоненты приводят к ожирению, поэтому лучше подобные заправки производить самостоятельно.

Протеиновые батончики. Содержат сахар, искусственные подсластители, жженый сахар, что может приводить к созданию токсических комбинаций. Это не слишком полезно для здоровья.

Фруктовые коктейли. Имеют повышенный уровень кукурузного сиропа, который не очень полезен для нашего организма. Кроме того, фруктовые коктейли упаковываются в пластиковую тару, содержащую бисфенол-А.

Самые полезные свойства миндаля

Энергетики. Исследования показывают, что избыток энергетических напитков крайне вреден для печени.

Коричневый рис. Из-за высокого уровня ртути длительное употребление коричневого риса может повысить риск опухолей кожи, мочевого пузыря и лёгких.

Чизкейки. Содержат множество жиров, сахара и соли. Данная комбинация повышает общую калорийность и приводит к набору лишнего веса.

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Питание, Здоровье, Продукты питания, Еда, Советы медиков.
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