Названы причины, ведущие к ожирению

Новости шоу бизнеса: По словам эксперта, сегодня наблюдается "взрывной рост числа людей, страдающих ожирением".

Специалист-терапевт Оксана Драпкина дала интервью, коснувшись в нем тех причин, которые могут приводить к развитию ожирения.

Перекармливание в раннем детстве. По мнению эксперта, в большинстве случаев проблемы с лишним весом и ожирением закладываются в детстве, когда родители приучают свое потомство к вкусу вредной пищи или закармливают детей, полагая, что они слишком мало едят. Медики подчеркивают, что с момента, когда ребенок начинает самостоятельно держать ложку, он ест сам и сколько хочет – без дополнительных прикормов. Если ребенок не хочет есть, значит, тарелку следует отставить до следующего приема пищи.

Употребление пищи, которая рекламируется. По словам эксперта, реклама с едой стимулирует употреблять больше пищи и при этом пищи вовсе не полезной — до 60 процентов рекламируемых продуктов относятся к нездоровым. При этом их производители активно используют в роликах детские образы, что создает иллюзию полезности такой еды для подрастающих поколений. Медики советуют "включить критическое мышление", не доверять рекламе и не кормить детей колбасой, полуфабрикатами и фастфудом.

Еда в спешке. Отсутствие "культуры неспешной еды" также ведет к набору веса, утверждает Драпкина. Эксперт считает важным поддержание такой семейной традиции, как совместные приемы пищи и обязательные завтраки.

Отсутствие баланса между получением и расходом калорий. Если человек слишком мало двигается, но много ест, стоит ли удивляться тому, что он полнеет? Во избежание проблемы ожирения необходимо есть не больше, чем того требует организм. Количество перекусов между завтраками, обедами и ужинами должно быть сведено к минимуму.

Обилие углеводов. Также среди причин ожирения медики выделяют избыток быстрых углеводов и малое количество клетчатки в ежедневном рационе питания. Эксперт порекомендовала прекратить употребление сладкой газировки и соков на регулярной основе – такая привычка лишь побуждает организм постоянно желать сладкого. В питании должно быть больше овощей, фруктов, зелени, рыбы, каш, цельнозернового хлеба, отрубей, орехов.