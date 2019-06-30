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ТОП-5 причин чаще кушать помидоры
ТОП-5 причин чаще кушать помидоры

ТОП-5 причин чаще кушать помидоры

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ТОП-5 причин чаще кушать помидоры
02:11 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Помидоры почти всегда являются частью здоровой диеты, потому что имеют в своем составе много полезных витаминов и минералов.

  • 1

    1. Здоровье сердца

    Полезные свойства помидоров давно используются в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, которые связаны с нехваткой ликопена. Исследования показывают, что низкие уровни ликопена и бета-каротина в крови связаны с повышенным риском сердечного приступа у мужчин. Потребление томатов может поднять уровень этих важных веществ.

    Также считается, что употребление помидоров в пищу играет важную роль в профилактике атеросклероза.

  • 2

    2. Профилактика рака

    Некоторые исследователи считают, что томаты снижают риск развития рака простаты.

  • 3

    3. Здоровая кожа

    Помидоры благотворно влияют на кожу, а также могут защитить вас от солнечных ожогов.

  • 4

    4. Правильная работа пищеварительной системы

    Благодаря высокому содержанию воды и клетчатки томаты также являются отличной профилактикой запоров.

  • 5

    5. Борьба с артериальной гипертензией

    Продукты, богатые калием (в том числе и помидоры), могут помочь вам в борьбе с гипертонией.

"Здоровые" продукты, которых лучше избегать

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Здоровье, Помидоры, Овощи, Польза.
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