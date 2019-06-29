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Эксперты высказали мнение о супах

Эксперты высказали мнение о супах
15:11 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Слишком соленые и жирные наваристые супы могут быть опасны.

Супы полезно есть для разнообразия и повышения количества овощей в рационе.

Наваристые супы. Супы — это превосходный способ добиться разнообразия в рационе питания, а также снабдить организм необходимой ему водой и полезными овощами. Но диетологи предостерегают: нужно быть осторожнее с наваристыми супами. Если выбирать наваристый борщ или солянку, лучше после этого не брать второе, иначе можно получить передозировку с питательными веществами калориями.

"Слишком соленые и жирные наваристые супы могут быть опасны даже для людей с крепким здоровьем. Их стоит есть изредка, отдавая дань русской кулинарной традиции, которую сложно представить без первого блюда", — поделились мнением эксперты.

Полезен ли суп для пищеварения? Большинство врачей сходятся во мнении, что супы не улучшают пищеварение – желудок воспринимает их как любую другую пищу. Все съеденное он с помощью соков доводит до однородной кашицы.

Обязательно ли снимать пенку? Многие считают, что пенка, которая появляется при варке мясного бульона, содержит антибиотики и прочие небезопасные вещества, выходящие из мяса. Но эксперты отмечают: такая пенка – это просто свернувшийся от высокой температуры белок, и угрозы здоровью он совершенно не представляет. 

Фастфуд, который может оказаться полезнее, чем мы думаем

Супы на кости. Есть данные о том, что скелет крупного рогатого скота способен накапливать тяжелые металлы. Но ученые констатируют, что потенциально вредные вещества "слишком плотно встраиваются в организм животного" и в бульон при варке не попадают. К тому же качество мяса постоянно проверяется надзорными органами.

Супы как антипохмельное лекарство. В этом качестве как раз полезны калорийные супы с обилием жира. Поэтому, отмечают эксперты, такие супы нужно воспринимать не как часть здорового рациона, а как терапию и, соответственно, есть лишь по случаю, а не постоянно.

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Здоровье, Суп, Советы медиков, Польза супов.
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