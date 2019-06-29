Скачать
Суббота, 29.06.2019
У Зеленского ищут кандидата на пост главы Николаевской области
У Зеленского ищут кандидата на пост главы Николаевской области
В июне на водоемах Украины утонули 42 ребенка
В июне на водоемах Украины утонули 42 ребенка
Верняев завоевал серебро во многоборье на Европейских играх-2019
Верняев завоевал серебро во многоборье на Европейских играх-2019
Редкие кадры: Тина Кароль показала сына, который учится в Великобритании
Редкие кадры: Тина Кароль показала сына, который учится в Великобритании

Не такое уж и полезное: мифы о кокосовом масле

Не такое уж и полезное: мифы о кокосовом масле
17:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Диетолог Виктория Клаус развенчала три мифа о кокосовом масле.

Часто мы можем услышать о пользе кокосового масла от косметологов, знакомых и блогеров. Но на самом деле этот продукт не является таким полезным, как его рекламируют.

1. Кокосовое масло – источник полезных жиров

В составе кокосового масла есть полиненасыщенные "полезные" жиры, но больше насыщенных жиров, которые придают кокосовому маслу твердую форму, в отличие от оливкового масла

Диетологи рекомендуют ограничить употребление насыщенных жиров, в том числе и кокосового масла до 10% суточного количества калорий.

В отличие от "магазинного маргарина" кокосовое масло не содержит вредные трансжиры.

2. На кокосовом масле можно безопасно обжаривать продукты

Исследования, на которые иногда ссылаются, проводились при употреблении "сырого" кокосового, и никакого обжаривания не было. Обжарка не является здоровым способом термической обработки.

Рейтинг масел по температуре точки кипения

5) Оливковое масло Extra Vergin – 160 градусов (это слишком мало для жарки)

4) Кокосовое масло – 177 градусов (тоже не подходит для жарки)

3) Масло ГХИ топленое сливочное – 252 градусов.

2) Горчичное масло – 254 градусов.

1) Масло авокадо – 270 градусов.

3. Ежедневное употребление кокосового масла снижает "вредные" жиры в крови и способствует похудению

Все дело в цифрах. Да, такие исследования есть, но количество испытуемых мизерное – от 40 до 100 человек. То есть эти исследования с низким уровнем доказательности.

Еще нюанс – "чистота эксперимента". В некоторых исследованиях люди не только включали в рацион кокосовое масло, но и придерживались низкокалорийной диеты или увеличивали физическую активность. Все эти факторы тоже могли повлиять на результат.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Масло, Правда, Кокосовое масло, Миф, Кокос.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смешко прокомментировал конфликт между Климкиным и Зеленским
02 Приметы и обряды на 29 июня - Тихонов день
03 В Украине 30 июня прохладно, но уже известно, когда вернется жара
04 Верховный суд Украины разрешил Саакашвили участвовать в выборах
05 Гороскоп на сегодня, 29 июня 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине 30 июня прохладно, но уже известно, когда вернется жара
На выходных в Украине похолодает: когда жара
Меркель рассказала о состоянии своего здоровья
Меркель рассказала о состоянии своего здоровья
Все руководство Демпартии Молдовы ушло в отставку
Все руководство Демпартии Молдовы ушло в отставку
Эксперты высказали мнение о супах
Эксперты высказали мнение о супах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь