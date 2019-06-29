Не такое уж и полезное: мифы о кокосовом масле

Новости шоу бизнеса: Диетолог Виктория Клаус развенчала три мифа о кокосовом масле.

Часто мы можем услышать о пользе кокосового масла от косметологов, знакомых и блогеров. Но на самом деле этот продукт не является таким полезным, как его рекламируют.

1. Кокосовое масло – источник полезных жиров

В составе кокосового масла есть полиненасыщенные "полезные" жиры, но больше насыщенных жиров, которые придают кокосовому маслу твердую форму, в отличие от оливкового масла

Диетологи рекомендуют ограничить употребление насыщенных жиров, в том числе и кокосового масла до 10% суточного количества калорий.

В отличие от "магазинного маргарина" кокосовое масло не содержит вредные трансжиры.

2. На кокосовом масле можно безопасно обжаривать продукты

Исследования, на которые иногда ссылаются, проводились при употреблении "сырого" кокосового, и никакого обжаривания не было. Обжарка не является здоровым способом термической обработки.

Рейтинг масел по температуре точки кипения

5) Оливковое масло Extra Vergin – 160 градусов (это слишком мало для жарки)

4) Кокосовое масло – 177 градусов (тоже не подходит для жарки)

3) Масло ГХИ топленое сливочное – 252 градусов.

2) Горчичное масло – 254 градусов.

1) Масло авокадо – 270 градусов.

3. Ежедневное употребление кокосового масла снижает "вредные" жиры в крови и способствует похудению

Все дело в цифрах. Да, такие исследования есть, но количество испытуемых мизерное – от 40 до 100 человек. То есть эти исследования с низким уровнем доказательности.

Еще нюанс – "чистота эксперимента". В некоторых исследованиях люди не только включали в рацион кокосовое масло, но и придерживались низкокалорийной диеты или увеличивали физическую активность. Все эти факторы тоже могли повлиять на результат.