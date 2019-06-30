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Можно ли похудеть с помощью картофеля: неожиданные факты

Можно ли похудеть с помощью картофеля: неожиданные факты
10:30 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Вопреки распространенному мнению, его можно употреблять в пищу во время диеты.

Исследователи доказали, что картофель не способствует ожирению. Соответствующие выводы ученые из США сделали по итогам соответствующего исследования.

Сотрудники одного из американских научно-исследовательских институтов выяснили, что блюда из картофеля можно употреблять во время похудения. При этом ученые уточняют, что для худеющих главное контролировать общее количество калорий в потребляемых блюдах.

Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие 90 добровольцев, страдающих от избыточного веса. Специалисты разделили испытуемых на три группы, каждая из которых придерживалась разной диеты. Первой группе ученые предложили малокалорийную диету с высоким гликемическим индексом, второй – употреблять только продукты с низким гликемическим индексом, а третьей - диету без ограничения в питании.

"Полезные" перекусы, которые пагубно влияют на фигуру

В то же время в ходе исследования всем испытуемым давали 5-7 порций картофеля в неделю. Продлился эксперимент три месяца. За это время практически все участники эксперимента похудели примерно на одинаковое количество килограммов. Ученые пришли к выводу, что картофель не так опасен для худеющих, как считалось ранее. Более того, они считают, что при правильном употреблении он еще и помогает в борьбе с лишним весом.

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Здоровье, Похудение, Картофель, Причины.
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