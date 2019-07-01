Названо 7 удивительных полезных свойств бананов

Новости шоу бизнеса: Ученые из Бельгии рассказали о том, чем особенно ценны для человека бананы.

Эти фрукты нужно обязательно включить в ежедневный рацион.

1. Высокое содержание клетчатки. Бананы насыщены пищевыми волокнами, как растворимыми, так и нерастворимыми. Растворимые волокна замедляют пищеварение, что надолго сохраняет ощущение сытости.

2. Здоровье сердца. Высокое содержание клетчатки полезно для сердца. Увеличение употребления пищевых волокон снижает риск сердечно-сосудистых и коронарных болезней сердца.

3. Облегчают пищеварение. Бананы обладают ярко выраженным сладковатым привкусом. Они обеспечивают чувство тяжести с одной стороны, но с другой стороны, стимулируют процессы пищеварения и помогают ускорить метаболизм.

4. Множество нутриентов. Бананы можно назвать тяжеловесами в плане количества полезных ингредиентов, которые входят в их состав. Среди них важнейшие витамины и минералы вроде калия, кальция, магния, марганца, железа, фолатов, ниацина, рибофлавина и витамина B6.

5. Источник калия. Повышенное содержание калия в бананах делает их суперфруктами. Этот минерал способствует регулированию сердцебиения, снижению артериального давления и положительно влияет на работу мозга.

6. Снижают давление. Хорошо известна способность бананов снижать артериальное давление. Они содержат низкий уровень соли и много калия.

7. Противостоят анемии. За счет высокого содержания железа в бананах они являются отличным источником питания для людей, страдающих от анемии, то есть снижения количества красных кровяных клеток, или гемоглобина.