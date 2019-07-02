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Здоровые волосы: топ-7 важных продуктов в Вашем рационе

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Здоровые волосы: топ-7 важных продуктов в Вашем рационе
01:25 Сегодня Телеграф ya-krasotka.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Полный перечень самых лучших продуктов для здоровья волос.

  • 1

    Шпинат

    Шпинат загружен бета-каротином, растительным пигментом, который человеческий организм превращает в витамин А. Это один из самых мощных антивозрастных витаминов для организма. Шпинат помогает сохранить волосы увлажненными и сильными.

  • 2

    Сладкий картофель

     

    Сладкий картофель также с высоким содержанием бета-каротина. Дефицит витамина А может привести к ухудшению здоровья волос. Например, это приводит к появлению перхоти и тусклым, безжизненным волосам, поэтому ешьте батат да побольше.

  • 3

    Миндальное масло

    Миндальное масло насыщено мощным антиоксидантом витамином Е. Он не только поможет сохранить густые пряди, но также помогает увеличить рост волос на целых 34,5 процента за восемь месяцев.

  • 4

    Овсянка

    Она полна полиненасыщенных жирных кислот, которые вы должны получать в своем рационе. Добавление в свой рацион овса придаст организму прирост цинка, железа, биотина и омега-6 жирных кислот. Они помогут сохранить ваши волосы крепкими.

  • 5

    Авокадо

    Оно наполнено незаменимыми жирными кислотами. Кроме того, авокадо содержит антиоксидант витамин Е, который помогает бороться с окислительным стрессом и защищает участки кожи, в том числе, и кожу головы.

  • 6

    Бобовые

    Фасоль, бобы – чем больше вы их едите, тем более сияющими и шелковистыми будут ваши волосы. Фасоль, чечевица и другие бобовые снабжают организм значительной дозой белка, железа и цинка, что может способствовать росту волос.

  • 7

    Красный перец

    Многие люди думают о цитрусовых, когда думают о витамине С. Но знаете ли вы, что в одной чашке нарезанного красного перца на самом деле витамина С почти в три раза больше, чем в апельсине. Витамин С помогает организму усваивать железо и защищает волосяные фолликулы от вредного воздействия свободных радикалов.

Здоровые и крепкие волосы: какие продукты стоит употреблять 

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