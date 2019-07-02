Здоровые волосы: топ-7 важных продуктов в Вашем рационе

1 Шпинат Шпинат загружен бета-каротином, растительным пигментом, который человеческий организм превращает в витамин А. Это один из самых мощных антивозрастных витаминов для организма. Шпинат помогает сохранить волосы увлажненными и сильными.

2 Сладкий картофель Сладкий картофель также с высоким содержанием бета-каротина. Дефицит витамина А может привести к ухудшению здоровья волос. Например, это приводит к появлению перхоти и тусклым, безжизненным волосам, поэтому ешьте батат да побольше.

3 Миндальное масло Миндальное масло насыщено мощным антиоксидантом витамином Е. Он не только поможет сохранить густые пряди, но также помогает увеличить рост волос на целых 34,5 процента за восемь месяцев.

4 Овсянка Она полна полиненасыщенных жирных кислот, которые вы должны получать в своем рационе. Добавление в свой рацион овса придаст организму прирост цинка, железа, биотина и омега-6 жирных кислот. Они помогут сохранить ваши волосы крепкими.

5 Авокадо Оно наполнено незаменимыми жирными кислотами. Кроме того, авокадо содержит антиоксидант витамин Е, который помогает бороться с окислительным стрессом и защищает участки кожи, в том числе, и кожу головы.

6 Бобовые Фасоль, бобы – чем больше вы их едите, тем более сияющими и шелковистыми будут ваши волосы. Фасоль, чечевица и другие бобовые снабжают организм значительной дозой белка, железа и цинка, что может способствовать росту волос.