Скачать
Понедельник, 01.07.2019
Зеленский назначил заместителем главы СБУ Нескоромного
Зеленский назначил заместителем главы СБУ Нескоромного
Протестующие захватили парламент Гонконга
Протестующие захватили парламент Гонконга
Свитолина: Могу отлично играть на траве
Свитолина: Могу отлично играть на траве
Хайди Клум посетила благотворительный вечер в Париже: наряд модели
Хайди Клум посетила благотворительный вечер в Париже: наряд модели

Супрун рассказала, как бороться с целлюлитом

Супрун рассказала, как бороться с целлюлитом
19:00 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Большинство косметических средств в борьбе с целлюлитом малоэффективны. Существуют определенные процедуры, они эффективны, но этот эффект непродолжителен.

К этим процедурам относят лимфодренаж и массаж, постановка банок (это усиливает циркуляцию лимфы и крови), хирургическое вмешательство в структуру соединительной ткани, лазерная коррекция структуры жировой ткани.

Как уменьшить проявления целлюлита?

Супрун советует ежедневно придерживаться этих правил:

1. Носите белье, которое не стягивает и корректирует фигуру

Не одевайте тесные колготки, леггинсы, брюки. Такая одежда ухудшает циркуляцию крови и лимфы. К жировой ткани поставляется меньше кислорода и меньше образуется коллагена.

2. Делайте силовые упражнения

Глубокие приседания с весом и отжиманиями ногами лежа помогут сформировать мышечный рельеф, поддерживать жировую ткань.

3. Ведите активный образ жизни

Не сидите или стойте долго, ведь это может привести к варикозному расширению вен и ожирению. Вместо лифта поднимайтесь по лестнице, при просмотре фильма приседайте и так далее.

4. Бросьте курить

"Оно также создает вклад в ишемию, то есть недостаток кровоснабжения конечностей и жировой ткани. Курение также влияет на экспрессию генов, вовлеченных в развитие целлюлита, особенно у генетически предрасположенных женщин. Поэтому совет бросить курение — это не просто одно из правил здорового образа жизни, который на всякий случай советуют. Это высокий уровень доказательности антицеллюлитный мер", - рассказала Ульяна Супрун.

5. Придерживайтесь здорового образа жизни и веса

Признаки целлюлита возможны даже при нормальном индексе массы тела. Вероятно, его проявления будут менее заметными. Придерживайтесь баланса в рационе. Здоровый вес является лучшей гарантией отсутствия сердечно-сосудистых болезней, депрессии, деменции или рака, чем идеально ровная кожа. Ваша цель: быть здоровыми и уверенными в себе.

6. Удалите из рациона источники ксеноэстрогенов

Это соединения, которые поступают из пищи или пластика, и имитируют действие наших собственных гормонов. Ксеноэстрогены есть в молоке коров, которых доили во время беременности, в некоторых консервантах, которые предотвращают прогорканию жиров в печеньи и других готовых продуктах, красных морепродуктах (которые имеют яркую красную окраску, так как их обработали, чтобы не терялся цвет) и сои.

Ксеноэстрогены считают одним из причин раннего проявления целлюлита у подростков, а также у мужчин.

7. Пользуйтесь кремами с ретиноидами

Эти соединения способствуют образованию коллагена и поддержке подкожной соединительной ткани в адекватном состоянии. Витамин C является кофактором синтеза коллагена и защитником от свободнорадикальных процессов, происходящих в ткани, которой не хватает кислорода (или есть избыток). Витамина С много в ягодах – делайте из них маски.

8. Пользуйтесь кофейной гущей для ухода за кожей

Она содержит кофеин, который входит в состав антицеллюлитных кремов. Такой пилинг хорошо стимулирует кровообращение в коже.

Этот доступный овощ помогает побороть целлюлит

9. Не переживайте из-за целлюлита

Целлюлит – это не болезнь. Это привычное физиологическое состояние. Переживать из-за чего-либо вредно, поскольку это повышает уровень кортизола, нарушает сон, ослабляет иммунитет и способствует набору веса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Советы, Целлюлит, Ульяна Супрун.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Погода на 2 июля: большую часть Украины накроют дожди с грозами
02 Xiaomi ищет пользователей для тестирования Android Q
03 Приметы и обряды на 1 июля - Ярилин день
04 Обновление Samsung Galaxy A50: что нового
05 Вакарчук считает, что пленных моряков нельзя возвращать на родину как преступников
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
50-й аэропорт в мире изменил написание названия Kiev на Kyiv
50-й аэропорт в мире изменил написание названия Kiev на Kyiv
Саммит о новом руководстве ЕС временно приостановил работу
Саммит о новом руководстве ЕС приостановил работу
Корью в Украине с начала года заболели более 55 тыс. человек
Корью в Украине с начала года заболели более 55 тыс. человек
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (24.06 - 30.06)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь