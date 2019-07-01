Супрун рассказала, как бороться с целлюлитом

Новости шоу бизнеса: Большинство косметических средств в борьбе с целлюлитом малоэффективны. Существуют определенные процедуры, они эффективны, но этот эффект непродолжителен.

К этим процедурам относят лимфодренаж и массаж, постановка банок (это усиливает циркуляцию лимфы и крови), хирургическое вмешательство в структуру соединительной ткани, лазерная коррекция структуры жировой ткани.

Как уменьшить проявления целлюлита?

Супрун советует ежедневно придерживаться этих правил:

1. Носите белье, которое не стягивает и корректирует фигуру

Не одевайте тесные колготки, леггинсы, брюки. Такая одежда ухудшает циркуляцию крови и лимфы. К жировой ткани поставляется меньше кислорода и меньше образуется коллагена.

2. Делайте силовые упражнения

Глубокие приседания с весом и отжиманиями ногами лежа помогут сформировать мышечный рельеф, поддерживать жировую ткань.

3. Ведите активный образ жизни

Не сидите или стойте долго, ведь это может привести к варикозному расширению вен и ожирению. Вместо лифта поднимайтесь по лестнице, при просмотре фильма приседайте и так далее.

4. Бросьте курить

"Оно также создает вклад в ишемию, то есть недостаток кровоснабжения конечностей и жировой ткани. Курение также влияет на экспрессию генов, вовлеченных в развитие целлюлита, особенно у генетически предрасположенных женщин. Поэтому совет бросить курение — это не просто одно из правил здорового образа жизни, который на всякий случай советуют. Это высокий уровень доказательности антицеллюлитный мер", - рассказала Ульяна Супрун.

5. Придерживайтесь здорового образа жизни и веса

Признаки целлюлита возможны даже при нормальном индексе массы тела. Вероятно, его проявления будут менее заметными. Придерживайтесь баланса в рационе. Здоровый вес является лучшей гарантией отсутствия сердечно-сосудистых болезней, депрессии, деменции или рака, чем идеально ровная кожа. Ваша цель: быть здоровыми и уверенными в себе.

6. Удалите из рациона источники ксеноэстрогенов

Это соединения, которые поступают из пищи или пластика, и имитируют действие наших собственных гормонов. Ксеноэстрогены есть в молоке коров, которых доили во время беременности, в некоторых консервантах, которые предотвращают прогорканию жиров в печеньи и других готовых продуктах, красных морепродуктах (которые имеют яркую красную окраску, так как их обработали, чтобы не терялся цвет) и сои.

Ксеноэстрогены считают одним из причин раннего проявления целлюлита у подростков, а также у мужчин.

7. Пользуйтесь кремами с ретиноидами

Эти соединения способствуют образованию коллагена и поддержке подкожной соединительной ткани в адекватном состоянии. Витамин C является кофактором синтеза коллагена и защитником от свободнорадикальных процессов, происходящих в ткани, которой не хватает кислорода (или есть избыток). Витамина С много в ягодах – делайте из них маски.

8. Пользуйтесь кофейной гущей для ухода за кожей

Она содержит кофеин, который входит в состав антицеллюлитных кремов. Такой пилинг хорошо стимулирует кровообращение в коже.

9. Не переживайте из-за целлюлита

Целлюлит – это не болезнь. Это привычное физиологическое состояние. Переживать из-за чего-либо вредно, поскольку это повышает уровень кортизола, нарушает сон, ослабляет иммунитет и способствует набору веса.