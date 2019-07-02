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Стало известно, как избавиться от излишков жира, рассказали эксперты

Стало известно, как избавиться от излишков жира, рассказали эксперты
13:53 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: В результате, как отметили ученые, они получили данные о предпочтении хулахупа, причем такие, которые превзошли их ожидания.

Кручение хулахупа, как оказалось, эффективнее помогает обзавестись мышцами и расстаться с жиром по сравнению с 10000 шагами в день.

Ученые Хельсинкского университета исследовали эффекты от использования хулахупа (гимнастического обруча) и пришли к выводу о том, что этот спортивный снаряд является простым, но очень действенным гаджетом для обретения более стройной фигуры. В частности, более эффективным в этом деле, чем ходьба.

Исследователями был проведен эксперимент с участием более 50 женщин с избыточным весом. Их разделили на две группы: в одной на протяжении 2 месяцев нужно было крутить хулахуп по 13 минут в день, а в другой – проходить порядка 10000 шагов в день. Спустя указанное время участницы менялись заданиями — в каждой группе выполняли план тренировок противоположной.

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По словам авторов работы "упражнения с обручем почти в два раза быстрее меняют соотношение мышечной и жировой ткани в пользу мышц по сравнению с ходьбой". Также, добавили эксперты, хулахуп лучше помогает добиться уменьшения талии.

В показателях снижения артериального давления и "плохого" холестерина, как показало исследование, использование хулахупа и выполнение 10000 шагов в день давали равные эффекты.

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Все по теме:

Здоровье, Спорт, Жир, Советы медиков, Как избежать излишков жиров, Как избежать жира, Хулахупа.
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