Названы полезные и вредные свойства мороженого

Новости шоу бизнеса: Продукт не всегда представляет угрозу, но для этого он должен быть качественным.

Медики рассказали о полезных и вредный свойствах популярного летнего лакомства — мороженого.

Педиатр Алексей Бессмертный делится, что благодаря мороженому действительно можно охладиться в жаркую погоду, избегая перегрева. Однако увлекаться продуктом не стоит, учитывая избыток в нем сахара.

Также диетологи полагают, что от одной порции лакомства фигура сильно не пострадает, но важно съесть ее днем, а не перед сном. Даже при соблюдении диеты 2-3 мороженых в неделю допустимы, к тому же в продукте содержится кальций.

Если угощение качественное, оно обойдется не дешевле чем в 70 рублей, передает портал iReactor. Мнение о вреде мороженого, уверены эксперты, преувеличено, а противопоказано оно только тем, кто страдает от аллергии на молочный белок.

Продукт повышает настроение и снижает кровяное давление. Не отвечает действительности и миф, что из-за мороженого можно заболеть, напротив, оно отлично помогает при боли в горле.