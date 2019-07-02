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Названы полезные и вредные свойства мороженого

Названы полезные и вредные свойства мороженого
15:24 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Продукт не всегда представляет угрозу, но для этого он должен быть качественным.

Медики рассказали о полезных и вредный свойствах популярного летнего лакомства — мороженого. 

Педиатр Алексей Бессмертный делится, что благодаря мороженому действительно можно охладиться в жаркую погоду, избегая перегрева. Однако увлекаться продуктом не стоит, учитывая избыток в нем сахара.

Также диетологи полагают, что от одной порции лакомства фигура сильно не пострадает, но важно съесть ее днем, а не перед сном. Даже при соблюдении диеты 2-3 мороженых в неделю допустимы, к тому же в продукте содержится кальций.

Определено еще одно полезное свойство яблок

Если угощение качественное, оно обойдется не дешевле чем в 70 рублей, передает портал iReactor. Мнение о вреде мороженого, уверены эксперты, преувеличено, а противопоказано оно только тем, кто страдает от аллергии на молочный белок.

Продукт повышает настроение и снижает кровяное давление. Не отвечает действительности и миф, что из-за мороженого можно заболеть, напротив, оно отлично помогает при боли в горле.

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Все по теме:

Здоровье, Мороженное, Советы медиков, Польза мороженного.
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