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Назван простой и доступный источник витамина D

Назван простой и доступный источник витамина D
14:53 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Специалисты Гогенгеймского университета (Германия) обращают внимание медицинского сообщества на грибы вешенки.

Ученые заявляют, что грибы вешенки являются простым и доступным источником витамина D, который при туберкулезе улучшает реакцию организма пациентов на препараты.

Проведенное учеными исследование показало, что "витамин D, полученный из вешенок под воздействием солнца, является потенциальным дополнительным средством лечения туберкулеза".

Сегодня ученые всего мира ведут поиски новых методов лечения туберкулеза, бороться с которым становится все сложнее из-за появления лекарственно-устойчивых штаммов. Авторы новой работы считают, что вариантом решения проблемы может стать использование вешенок. Эти грибы – дешевый и безопасный источник витамина D, который синтезируется в них под воздействием солнечного света и хорошо усваивается организмом. Благодаря витамину эффективность лечения туберкулеза повышается, продемонстрировал эксперимент.

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Группа пациентов с туберкулезом, принимавших лекарственные препараты, в течение 4 месяцев употребляла на завтрак бутерброды с вешенками, содержащими 146 микрограммов витамина D. Ученые обнаружили, что под действием витамина в организме этих пациентов вырабатывалось антимикробное соединение, борющееся с бактериями туберкулеза. По словам исследователей, у пациентов наблюдалось значительное улучшение иммунологических реакций. 95% пациентов после употребления вешенок показали наименьшие баллы тяжести туберкулеза.

Теперь ученые намерены провести дополнительные исследования о действии витамина D в более крупных группах пациентов с туберкулезом.

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Здоровье, Витамины, Витамин Д, Грибы, польза грибов, Советы медиков, Полезные грибы, Грибы вешанки.
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