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Жареная рыба может пагубно влиять на ваше здоровье

Жареная рыба может пагубно влиять на ваше здоровье
18:41 Сегодня Телеграф www.medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Люди, которые часто употребляют в пищу жареную рыбу, имеют повышенный риск развития инсульта, показало исследование ученых из США.

Врачи дружно советуют употреблять рыбу для улучшения и поддержания здоровья. Так, Американская кардиологическая ассоциация рекомендует употреблять в пищу есть жирную рыбу дважды в неделю – этот продукт выделяется, прежде всего, как источник Омега-3 жирных кислот. Британская кардиологическая ассоциация и НИИ питания РАМН также советуют употреблять рыбу с высоким содержанием Омега-3 в качестве профилактики сердечного приступа.

Однако исследование ученых из Университета Эмори (США) указало на связь между любовью к жареной рыбе и повышенным риском инсульта. Специалисты проанализировали данные анкетирования с участием 21 675 человек возрастом (в среднем) 65 лет. Люди отвечали на вопросы о своем питании и в том числе на вопросы от употреблении моллюсков, тунца, жареной и не жареной рыбы. Затем за участниками опроса велось наблюдение.

Соотнеся результаты анкет с анамнезами добровольцев, специалисты констатировали, что вероятность развития инсульта была наиболее высока у тех участников исследования, которые из всех морепродуктов употребляли в пищу в основном жареную рыбу.

Отказ от этих продуктов снижает риск диабета

По словам ученых, хотя высокое содержание жирной кислоты омега-3 в рыбе позволяет уменьшить риск инсульта, жарка рыбы приводит к потере столь ценных натуральных жирных кислот. Эксперты пришли к выводу, что употребление жареной рыбы два и более раз в неделю не приносит пользы сердцу, а, наоборот, связано с повышением риска инсульта, а также ранней смерти от сердечных заболеваний.

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Инсульт, Рыба, Жареная рыба.
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