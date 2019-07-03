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Уборка квартиры может заменить тренировку в спортзале

Уборка квартиры может заменить тренировку в спортзале
14:27 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Остеопат добавил, что после уборки лучше всего не ложиться на диван, а немного пройтись пешком.

Наиболее комплексную нагрузку на мышцы дают движения, совершаемые во время работы с пылесосом, веником или мытья пола, сообщил врач.

Специалист, остеопат Владимир Животов, рассказал в прессе о том, что добросовестная, старательная уборка квартиры вполне способна заменить собой тренировку в спортзал, поскольку уборка также заставляет работать мышцы и суставы, способствует сжиганию калорий. Врач пояснил, что предплечья и кисти рук нагружаются фактически при любом виде работ по дому, а такое простое занятие, как вытирание пыли с поверхности предметов, дает "самую разнообразную нагрузку", так как при этом у человека постоянно меняется положение тела и рук.

Особенно "спортивными" являются такие виды уборки, как очищение и мытье полов. В этих видах уборки тренируются мышцы, сгибающие голень и выпрямляющие бедро, а также мышцы задней поверхности бедра, мышцы корпуса, рук и плечевого пояса. 

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"Комплексную нагрузку дает работа пылесосом, веником или мытье пола: здесь нам помогает большинство мышц ног и спины, рук и плечевого пояса. Но при мытье пола руками, лучше делать это на четвереньках: так поясница нагружается меньше", — заметил Животов.

По словам эксперта, нагрузка зависит и от наклона спины вперед: чем сильнее наклон, тем значительнее нагрузка на мышцы. В этом плане стирка руками – это настоящая спортивная тренировка. Чуть меньше нагрузки дают мытье посуды и плиты, глажка.

Прогулка снимет напряжение в мышцах, став при этом дополнительной порцией физической активности.

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Здоровье, Спорт, Уборка, Спортзал, Занятие спортом, Уборка в квартире, Советы медиков.
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