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Стакан этого сока в день может помочь победить гипертонию

Стакан этого сока в день может помочь победить гипертонию
12:53 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса: Специалисты Лондонской медицинской школы провели серию экспериментов с употреблением свекольного сока.

Употребление свекольного сока способствует расширению кровеносных сосудов и улучшению кровоснабжения, что может стать спасением для гипертоников.

Группа женщин и мужчин (всего 15 человек), систолическое давление которых составляло 140-159 мм рт. ст., выпивали ежедневно 250 миллилитров свекольного сока или воды, не принимая при этом лекарств для понижения давления.

В результате выяснилось, что у тех участников, которые принимали сок свеклы, снизилось как систолическое, так и диастолическое давление — в среднем на 10 пунктов. Наиболее выраженный эффект наблюдался спустя 3-6 часов после питья сока, но у некоторых людей он был заметен и спустя 24 часа.

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Говоря о том, за счет чего свекольный сок может помогать побеждать гипертонию, ученые указали на высокое содержание в нем пищевых нитратов. В стакане сока их содержится столько же, сколько в пучке салата-латук. В процессе усвоения нитратов организмом эти вещества преобразуются сначала в нитриты, а затем — в окись азота, газ, оказывающий расширяющее действие на кровеносные сосуды.

"Мы были удивлены тому, что скромные вещества в составе свекольного сока могут давать столь большой результат. Однако пока не понятно, сохраняется ли этот эффект в долгосрочной перспективе", — высказались авторы проекта.

Они продолжат изучать эффект свекольного сока.

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Здоровье, Напиток, Сок, Свекольный сок, Советы медиков.
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