Как не растолстеть на сезонных фруктах: ТОП-5 самых калорийных плодов лета

1 Инжир Невероятно калорийный плод. Если летом вы будете отдыхать в странах субтропической или тропической полосы, то с огромной вероятностью местные жители и торговцы рынков будут предлагать вам отведать инжир. Эти маленькие плоды произрастают на низких деревьях и, к примеру, в странах бывшей Югославии, которые на данный момент являются очень популярным туристическим направлением для отдыха на море, в огромном количестве имеются на ветках деревьев диких садов, так что нарвать пакет инжира - легкая задача. Но следует быть осторожным: 5 небольших плодов инжира содержат не менее 150 калорий и примерно 35 граммов сахара. Соответственно, если за день съесть их 10 штук, то по калорийности выйдет эквивалент куриной отбивной, запечённой в сыре, да еще и произойдет опасный сахарный удар по организму! Теперь похвалим данный плод: инжир в большом количестве содержит витамин К и марганец. Однако его употребление должно строго контролироваться во избежание стремительного набора веса.

2 Виноград Опасный продукт. Достаточно сказать, что виноград строго запрещен больным сахарным диабетом, чтобы большинство задумалось, что с виноградом и в самом деле что-то не так. В ста граммах винограда - 65 калорий, а средняя сочная гроздь, так притягивающая глаз, обычно весит 300-400 грамм. Получается, что по калориям она равна яичнице из трех яиц, поджаренной на подсолнечном масле! Еще одной причиной, по которой виноградом можно лишь изредка лакомиться в небольших количествах, является тот факт, что это в высшей степени газообразующий продукт. Так что если вы не хотите набрать вес, а также щеголять с животиком-шариком, мучаясь от натирающих поясков привычной летней одежды, старайтесь обходить виноград стороной.

3 Вишня Амбивалентные ягодки. В 100 граммах вишни содержится 52 калории! Это больше, чем в чашке куриного бульона! А теперь давайте, положа руку на сердце, признаемся: кто остановится, съев всего лишь 100 грамм вишни? Ведь это маленькая горсточка! В результате - легко и непринужденно - можно за раз употребить вишни на столько же калорий, сколько содержится в небольшом свином стейке. Но не будем только ругать эти ягодки с кислинкой. Несколько лет назад учёные из университета Пенсильвании доказали положительный терапевтический обезболивающий эффект вишен. Плоды добавлялись в рацион питания профессиональных спортсменов, и удалось добиться восстановительного эффекта - участвующие в эксперименте отметили, что боль в мышцах и суставах после изнурительных тренировок уменьшилась.

4 Малина Не следует злоупотреблять малиной. «Ягода малина, нас к себе манила...» - так пела советская певица. И была права. Совершенно невозможно оторваться от поедания малины, коль скоро вы уже начали. Она очень легко усваивается и съесть полкило за раз - это как раз плюнуть. А знаете, сколько в таким случае добавится калорий? 210 - как от порции пломбира. Ну а уж чего категорически не следует делать, так это посыпать малину сахаров. Уже через несколько минут данная гремучая смесь не только превысит по калориям кусок торта, но и превратится в самую настоящую брагу, которая отправится в ваш желудочно-кишечный тракт, чтобы там устроить процесс брожения. Это чревато коликами и вздутием живота в самом лучшем случае. Интересный факт: в свежей малине содержится ацетилсалициловая кислота, и она может помочь понизить температуру в случае, если таблеток не оказалось под рукой.