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Перестаньте жаловаться на гены: названа главная причина ожирения

Перестаньте жаловаться на гены: названа главная причина ожирения
22:01 Сегодня Телеграф www.medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Ученые утверждают, что главной причиной ожирения является питание, а не гены.

Многие люди с большими объемами лишнего веса уверяют, что стали жертвой наследственности. Гены действительно играют определенную роль, но основным виновником ожирения ученые назвали неправильное питание.

С 1975 года количество взрослых людей с ожирением на нашей планеты увеличилось ровно в три раза. Исследование показало, что хотя в экстремальном наборе лишнего веса определенную роль могут играть гены, основными факторами ожирения все-таки следует считать неправильное питание и малоподвижный образ жизни. Что же касается людей, имеющих генетическую предрасположенность к набору веса, то в том случае, если они ведут неправильный образ жизни, их вес становится еще более внушительным.

Авторы исследования делали свои оценки на основе такого показателя, как индекс массы тела, который рассчитывается из соотношения веса и роста. Индекс массы тела от 25 до 30 говорит о наличии лишнего веса, а если показатель превышает 30, то речь может идти об ожирении, являющимся значительным фактором риска инфарктов, инсультов, диабета, а также некоторых опухолей. К середине 1970-х годов приблизительно 4% всех взрослых жителей нашей планеты имели индекс массы тела выше 30. В 2016 году эта пропорция увеличилась до 13%, из которых 11% мужчин и 15% женщин.

"Полезные" перекусы, которые пагубно влияют на фигуру

Сегодня на Земле существует приблизительно 2 млрд людей от 18 и старше, что представляет собой 39% всех взрослых жителей планеты, у которых индекс массы тела превышает 25 пунктов. 700 миллионов уже страдают от ожирения. Особенно значительный рост численности жертв ожирения наблюдается среди детей - с 4% в 1975 году до 18% в 2016.

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Питание, Ожирение, Лишний вес, Вес, Ген.
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