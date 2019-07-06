Скачать
Суббота, 06.07.2019
Генерал-лейтенант Вишневский стал командующим силами логистики ВСУ
Генерал-лейтенант Вишневский стал командующим силами логистики ВСУ
Зеленский представил нового главу Львовской ОГА
Зеленский представил нового главу Львовской ОГА
В Украину прилетел легендарный Майк Тайсон
В Украину прилетел легендарный Майк Тайсон
Дочь Мадонны готовится к свадьбе: детали
Дочь Мадонны готовится к свадьбе: детали

Красота после 40 лет: правильный уход за кожей

Красота после 40 лет: правильный уход за кожей
15:02 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Узнайте, как правильно заботиться о красоте кожи после 40 лет.

Многие женщины ждут своего сорокалетия с ужасом.

Им начинает казаться, что красота и молодость для них уже становятся недосягаемыми. Кожа становится дряблой и утрачивает свой естественный вид, начинают появляться морщины, веки нависают над глазами, а также начинает проявляться второй подбородок.

Что же делать, если все эти недостатки не дают спокойно на себя смотреть в зеркало?

Наверное, единственным выходом является омоложение лица в 40 лет. Важно сказать о том, что любое омоложение в таком возрасте будет гораздо более эффективным, если начинать ухаживать за кожей с молодости, что и делает каждая женщина, которая заботится о своей красоте. Для таких женщин возраст в сорок лет не является поводом для паники, а только очередной возможностью покорить всех своей молодостью, красотой и неповторимостью.

Омоложение в 40 лет должно быть очень безопасным и эффективным, поэтому к выбору метода его осуществления необходимо подойти с особой тщательностью. Для омоложения тела и души женщины издавна использовали целебные травы. Все знают о том, что кожа человека выглядит свежей и молодой только в случае правильной работы организма. Именно поэтому нужно для начала заняться очищением своего организма. Но методы очищения нужно использовать грамотно с учетом предварительной консультации у специалиста.

Для кожи время от времени полезно делать питательные маски, а также тщательные пилинги, которые вполне возможны и в домашних условиях. Нужно также стараться хорошенько высыпаться, чтобы кожа имела отличный свежий вид. Нужно также побольше бывать на свежем воздухе, а также использовать защитные средства от солнечных лучей. Не стоит забывать и о пользе воды, которой нужно пить в достаточном количестве, ведь не только вы, но и ваша кожа тоже нуждается в живительной влаге.

Но помимо средств народной медицины существуют также и достижения современной косметологии. Наиболее востребованными и популярными методами омоложения является лазерная шлифовка кожи, мезотерапия, пилинговые процедуры, радиолифтинг, инъекции ботокса, а также пластическая хирургия, но это уже на крайний случай.

Убираем морщинки в домашних условиях: советы косметологов

Конечно же, не каждая женщина по тем или иным причинам решится на многие из этих процедур ради красоты. Тем не менее, самой популярной процедурой является лазерная шлифовка кожи. Эта процедура практически безболезненная и помогает избавиться от мелких морщин, а также рубцов и шрамов. Процедура проходит достаточно быстро, а также не требует времени на восстановление.

Каждая женщина, в независимости от возраста, должна помнить основные правила ухода за своей кожей. Прежде всего, она нуждается в постоянном и качественном очищении, питании и увлажнении. Не стоит считать, что ваша кожа всегда будет красивой и молодой, ведь ничего вечного не бывает. А если вы не будете обеспечивать коже необходимый уход, то о методах омоложения вам, возможно, придется задуматься раньше сорока лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Женщины, Кожа, Уход, Лицо, 40.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 6 июля - День Аграфены Купальницы
02 Гороскоп на сегодня, 6 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Опасность гель-лака: как уберечься
04 Ивана Купала 2019: красивые поздравления в открытках и стихах
05 Гороскоп на завтра, 6 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине в ближайшие сутки сохраняется прохладная погода с дождями
В Украине сохраняется прохладная погода с дождями
Актуальные курсы валют от НБУ на 6 июля
Актуальные курсы валют от НБУ на 6 июля
Коболев ответил на ультиматум Гройсмана о дивидентах &quot;Нафтогаза&quot;
Коболев ответил на ультиматум Гройсмана о дивидентах "Нафтогаза"
Роль Арагорна во &quot;Властелине колец&quot; могла достаться Расселу Кроу
Роль Арагорна во "Властелине колец" могла достаться Расселу Кроу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь