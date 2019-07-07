Скачать
Воскресенье, 07.07.2019
Зеленский: Украинские моряки мужественно защищают наши морские границы
Зеленский: Украинские моряки мужественно защищают наши морские границы
В Украине отмечают день Военно-морских сил: поздравления Полторака
В Украине отмечают день Военно-морских сил: поздравления Полторака
Джон Джонс - Тиаго Сантос. Видео боя
Джон Джонс - Тиаго Сантос. Видео боя
Приметы и обряды на 7 июля - Ивана Купала
Приметы и обряды на 7 июля - Ивана Купала

Хруст в суставах: на что указывает и как бороться

Хруст в суставах: на что указывает и как бороться
10:27 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: С чем это связано и что с этим делать, чтобы не заработать себе серьезную болезнь в дальнейшем.

Свободу движения нам обеспечивают почти 200 суставов.

Благодаря им мы можем бегать, ходить, стоять и выполнять любые другие движения. Однако с возрастом суставы изнашиваются и теряют по­движность. Этот процесс ускоряют лишний вес, ношение тяжестей, гиподинамия, неправильное питание и многие другие факторы. На сегодняшний день заболеваниями суставов страдает каждый четвертый житель Земли. Как себя защитить?

Болезни суставов изрядно помолодели. Артрит, артроз и другие патологии могут развиться уже к 30 годам и даже раньше! Первый тревожный признак — хруст во время движения. Позже к нему могут присоединиться ощущение скованности и боль…

В каком месте может болеть и как устранить неприятные ощущения?

Коленный сустав

Больше других страдает от избыточного веса. Каждый лишний килограмм создает на него шестикратную нагрузку! Помощь. Нормализуй вес. Современный метод диагностики и лечения сустава — артроскопия.

Тазобедренный сустав

На здоровье этого сустава может сказаться даже небольшая разница в длине ног. Помощь. Проблему решает ношение индивидуальных ортопедических стелек (их изготавливают по слепку стопы).

Локтевой сустав

Патологией этого сустава (“локоть теннисиста”) сталкиваются люди, чья деятельность связана с постоянной нагрузкой на мышцы предплечья и запястья. Помощь. Необходимо снизить нагрузку на сустав. Рекомендуются тепловые процедуры, физиотерапия, лечебная гимнастика.

Плечевой сустав

Ему вредит привычка носить тяжелые сумки в одной руке. К тому же он является излюбленным местом для отложения солей кальция. Помощь. Разбить отложения помогает ударно-волновая терапия.

Что еще может помочь предотвратить заболевания суставов?

Изменение рациона

Есть продукты, которые помогают предотвратить воспаление хрящевой ткани и разрушение суставов. Это жирная рыба и растительные масла, содержащие жирные кислоты омега-3. Чтобы сохранить эластичность связок и мышц, ответственных за деятельность сус­тавов, пей больше воды. Очень полезны для суставов апельсиновый, гранатовый и ананасовый соки. Чаще ешь нежирные молочные и кисломолочные продукты (молоко, кефир, творог, твердый сыр). Они содержат кальций, необходимый для восстановления хрящевой ткани. А чтобы не испортить эффект от целебных продуктов, старайся не есть мучного, копченого, острого и животных жиров.

Гимнастика для суставов

Эти упражнения помогают вернуть подвижность суставов и укрепить мышцы.

Ляг на бог. Оторви бедра от пола и одновременно подними руку и ногу, опираясь на локоть второй руки и на боковую часть колена второй ноги. Задержись на 20 секунд. Повтори 10 раз в обе стороны.

Ляг на спину. Правую ногу согни в колене, стопой упрись в пол, оторви бедра от пола и подними левую ногу. Так 20 раз. Затем поменяй ногу.

Как скорректировать режим сна: советы и правила

Что советуют современные врачи

Сегодня появились совершенно новые средства и методики лечения, кардинально изменившие ситуацию в лечении болезней суставов. В первую очередь это появление на фармацевтическом рынке различных глюкозамин-хондроитиновых комплексов. Появившиеся сначала как БАД, они успешно прошли клинические испытания и были впоследствии зарегистрированы в качестве лекарств. Эти средства эффективно помогают восстановить хрящевую ткань. Отличные результаты показали внутрисуставные инъекции — введение в полость сустава искусственной суставной жидкости. Наконец, несомненны успехи ортопедической хирургии. Уже хорошо отработаны операции по замене суставов, а также создаются все более совершенные суставные протезы (искусственные суставы).

Вовремя сходи к врачу. Артроз и артрит — это разные по своей природе заболевания. Если первое поражает исключительно суставы и связано с возрастными изменениями в них, то артрит — это воспалительный процесс, не зависящий от возраста, который поражает не только суставы, но и сердце, печень, почки. Вот почему важно вовремя начать лечение.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Советы, Артрит, Суставы, Хруст, Артроз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ивана Купала 2019: лучшие поздравления с праздником в стихах и открытках
02 Ивана Купала 2019: что запрещено делать в эту ночь
03 Гороскоп на завтра, 7 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Приметы и обряды на 7 июля - Ивана Купала
05 ПА ОБСЕ приняла резолюцию по Крыму вопреки сопротивлению делегации РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Почему США не поставляют в Украину высокотехнологичное оружие
Почему США не поставляют в Украину высокотехнологичное оружие
В Польше от взрыва газа погибли трое людей
В Польше от взрыва газа погибли трое людей
Итоги 6 июля: Зеленский во Львове и Ужгороде, новые главы ОГА и резолюция ПА ОБСЕ
Все самые важные новости за субботу, 6 июля
Рецепт дня: кекс с мандаринами
Рецепт дня: кекс с мандаринами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь