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Простые способы, которые помогут перейти на правильное питание

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Простые способы, которые помогут перейти на правильное питание
09:34 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Диетологи разработали ряд простых рекомендаций, которые позволят прийти к здоровому питанию без жестких ограничений.

  • 1

    Американские специалисты разработали свод рекомендаций о тех простых способах, которые помогают перейти на правильное питание.

    Экономить на продуктах из переработанного мяса. По мнению медиков, следует перестать тратить деньги на продукты из переработанного мяса — сосиски, колбасу и ветчину. Минимум один-два раза в неделю нужно заменять красное мясо на фасоль, дополнительно отмечают эксперты. Бобовые схожи с мясом по содержанию белка, витаминов и микроэлементов, но пользы для фигуры от них больше.

  • 2

    Уменьшать потребление соли. Еще один простой способ переоирентировать свой рацион на правильное питание. Для снижения потребляемой соли нужно снижать количество консервированных супов и овощей, употреблять вместо соленых орехов, сухариков и других закусок такого рода несоленые.

  • 3

    Есть больше здоровых жиров. С точки зрения правильного питания нужно увеличивать количество ненасыщенных жиров в рационе и одновременно уменьшать количество насыщенных. Специалисты рекомендуют заменять сливочное масло оливковым и другими нерафинированными растительными маслами, а также применять их вместо насыщенных сливочных и майонезных соусов.

  • 4

    Отказаться от белого хлеба. По мнению диетологов, белому хлебу следует предпочесть ржаной, цельнозерновой.

  • 5

    Стремиться к сокращению калорийности. Нужно стараться делать блюда более легкими, не перегружать пищеварение. Например, тем, кто любит пиццу, специалисты рекомендуют чаще делать выбор в пользу ее овощных вариантов. Вместо картофельных чипсов лучше есть попкорн, вместо картошки фри — жареные кусочки тыквы.

    "Следует всегда искать больше возможностей вносить небольшие изменения в свой рацион, которые бы делали его более правильным и здоровым, подобно этим. Делать это следует каждый раз: открывая холодильник, идя в магазин за продуктами или заказываете еду в ресторане", — резюмировали специалисты.

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