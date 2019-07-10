В помощь сердечникам: продукты, которые быстро понизят кровяное давление

1 Чеснок Содержит аллицин – вещество, отличающиеся крайне мощными антибактериальными, антиоксидантными и антигипертоническими свойствами. Чеснок помогает снизить давление, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Немедленный эффект от употребления чеснока наступает в течение 5 часов после его употребления, и может продлиться в течение 9 часов.

2 Корица Здесь все подсчитано научно в ряде исследований. Уровень сахара в крови, равно как и показатель кровяного давления в результате приема 250 мг. водорастворимой корицы в день снизиться от 13% до 23%, в течение нескольких недель.

3 Лук Данный овощ содержит кверцетин – мощный антиоксидант, который эффективно защищает нас практически от всех заболеваний сердечнососудистой системы, и в первую очередь инсульта.

4 Оливки Это важный ингредиент средиземноморской диеты, которая считается одной из самых здоровых в мире. 40 граммов оливково масла и уровень артериального давления понизиться на 50%.

5 Душица Эта трава содержит соединение карвакрол .В исследовании группы турецких ученых, проведенном на животных было установлено, что карвакрол способен значительно уменьшить частоту сердечных сокращений, средний показатель артериального давления, а также систолическое и диастолическое давление крови.

6 Боярышник Экстракт этого растения хорошо известен всем сердечным больным – он реально способен очищать стенки сосудов от залежей холестерина, улучшать кровообращения и снижать нагрузку на сердечную мышцу.