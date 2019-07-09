Скачать
Вторник, 09.07.2019
Зеленский предложил альтернативу параду на День Независимости
Зеленский предложил альтернативу параду на День Независимости
Климкин прокомментировал видеообращение Зеленского к Путину
Климкин прокомментировал видеообращение Зеленского к Путину
Свитолина впервые пробилась в полуфинал Уимблдона
Свитолина впервые пробилась в полуфинал Уимблдона
"Очень странные дела 3" бьет новые рекорды: что известно
"Очень странные дела 3" бьет новые рекорды: что известно

Улучшаем память: какую приправу стоит употреблять

Улучшаем память: какую приправу стоит употреблять
20:12 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Эта популярная приправа может улучшить память.

Розмарин широко известен как ароматная специя.

Его добавляют в мясные блюда, выпечку, а так же используют в аромалампах. Столетия назад Шекспир написал: "Розмарин – для хорошей памяти: чтоб молиться, любить и помнить".

Уже тогда люди знали о целебных свойствах этого растения. Современные ученые подтверждают, что розмарин обладает уникальными целебными свойствами в борьбе со старческим слабоумием и болезнью Альцгеймера.

Группа ученых во главе с Марком Моссом изучала влияние аромата эфирного масла розмарина на мозг человека. То, что они обнаружили – просто потрясающе.

Ученые установили взаимосвязь между вдыханием аромата этого растения и улучшением когнитивной функции мозга, особенно восстановлением памяти. Просто вдыхая запах эфирных масел розмарина, группа тестируемых показала улучшение результатов в разнообразных тестах на память и визуализацию.

Другое исследование показало, что люди, страдающие от старческого слабоумия и болезни Альцгеймера, почувствовали существенное улучшение состояния от ароматерапии розмарином.

"Все пациенты показали улучшенные результаты обследования после ароматерапии, в частности, больные Альцгеймером", — говорит один из ученых.

Как улучшить память: мнение ученых

Оба исследования доказывают, что есть большая надежда на лечение старческого слабоумия и болезни Альцгеймера натуральным способом. Так что в следующий раз, когда вы почувствуете, что немного "тормозите", просто глубоко вдохните этот чудесный аромат, и ваши мысли немедленно прояснятся.

Кроме того, розмарин обладает антисептическими, дезинфицирующими, противовоспалительными и даже противораковыми свойствами. Несколько капель розмаринового масла могут снять боль, улучшить кровообращение. Отвары из веток растения укрепляют волосы и улучшают их рост. Чай из розмарина повышает иммунитет и обладает противовоспалительным эффектом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Память, Приправа, Розмарин, Приправы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 9 июля - День Давида Солунского (Земляничкика)
02 Красивые поздравления с днем рождения на 9 июля в прозе
03 Погода на 9 июля: сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди
04 Пять ключевых тезисов Зеленского на саммите "Украина-ЕС"
05 Гороскоп на сегодня, 9 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
НАБУ сообщило о подозрении Насалику
НАБУ сообщило о подозрении Насалику
Главы четырех таможен отстранены от исполнения обязанностей
Власов уволил руководителей четырех таможен
Инфляция в июне замедлилась до 9%
Инфляция в июне замедлилась до 9%
Меган Маркл попала в новый скандал: подробности
Меган Маркл попала в новый скандал: подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь