Медики рассказали о самом эффективном средстве от дневной сонливости

Новости шоу бизнеса: Дневная сонливость, как правило, является следствием специфических условий, из-за которых сокращается время сна.

Дневная сонливость, как правило, является следствием специфических условий, из-за которых сокращается время сна. По словам врача Михаила Полуэктова, многие принимают за сонливость свою усталость.

Доктор Михаил Полуэктов пояснил, что сонливость отличается от усталости принципиальным качеством – при сонливости человек действительно засыпает. Для сильной усталости характерно состояние, когда человек может быть сонным, но при этом физически он не засыпает даже в благоприятной обстановке.

Что, по мнению ученого, вызывает сонливость в светлое время суток? Длительный перелет через несколько часовых поясов, сбивающая биоритмы сменная работа, похмелье, нарушение времени приема пищи, прием некоторых лекарств, чрезмерное потребление кофеина, апноэ, а также другие заболевания. У человека с нарушением сна возникают сложности с концентрацией внимания и скоростью реакции – это следствие того, что мозг и вся нервная система не восстановились должным образом, поскольку количество сна было недостаточным.

Михаил Полуэктов сообщил, что "здоровому человеку рекомендуется спать семь-девять часов". Невролог заметил, что зачастую люди недосыпают в будни и стараются больше спать в конце недели. Но, даже несмотря на более продолжительный отдых в выходные дни, полностью компенсировать потерянный сон невозможно, предупредил ученый.

Самым эффективным средством от дневной сонливости, по словам Михаила Полуэктова, являются короткие засыпания – буквально по 10 минут. Сон более получаса днем, наоборот, может усиливать сонливость. Два других доказанных дейтонных "лекарства" от дневной сонливости на работе – это кофеин и физическая активность, добавил эксперт.

Постоянная дневная сонливость является неблагоприятным знаком. Как минимум она означает усталость организма от постоянных перегрузок, истощенность нервной системы. Если человек испытывает такую сонливость каждый день в течение месяца и дольше, это может указывать на заболевание – подобный симптом сопутствует депрессии, мигрени, алкоголизму, онкозаболеваниям.