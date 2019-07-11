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Лето, солнце, жара: пять правил здорового и безопасного загара

Лето, солнце, жара: пять правил здорового и безопасного загара
22:10 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Правила загара просты, но весьма эффективны.

В разгар лета многие украинцы мигрируют в сторону моря, чтоб отдохнуть, оздоровиться и набраться сил. При этом важно помнить, что солнце бывает довольно опасно для неподготовленного организма, поэтому мы предлагаем Вам пять простых правил здорового загара.

Применение косметических средств с SPF-фактором. Для приема солнечных ванн обязательно нужно использовать специальные кремы, которые позволят защитить кожу от воздействия опасных лучей. Оптимальный фактор SPF-30, но в первые дни пребывания на солнце эксперты рекомендуют использовать защиту более высокого уровня.

Загорать по будильнику. Лучшие часы для загара - это когда солнце не очень активно. Такие промежутки приходятся на время с 9:00 до 11:00 часов утра и после 16:00.

Использовать солнцезащитные очки. Во время пребывания на солнце следует обязательно надевать этот предмет. Дело в том, что солнце может спровоцировать развитие катаракты, грозит слепотой. Специальные стекла с эффектом блокировки ультрафиолетовых лучей спасут положение и обезопасят от возможных последствий.

Факты о загаре и солярии, про которые вы не догадывались

Не пренебрегать возможностью загорать в тени. Как оказалось, это действительно так. Более того, загорая не под прямыми солнечными лучами можно получить более равномерный загар

Правильно ухаживать за кожей. Специалисты рекомендуют перед загаром воспользоваться скрабом, а после него обязательно применить успокаивающий крем или лосьон.

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Здоровье, Правила, Солнце, Загар, Правильный загар.
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