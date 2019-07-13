Стало известно, что жареная пища увеличивает риск опасной болезни

Новости шоу бизнеса: Этот вывод сделан после многих лет исследований с противоречивыми результатами.

Ученые выяснили, что жареные продукты питания блокируют кровеносные сосуды, снабжающие сердце.

На протяжении последних лет было проведено множество исследований о влиянии жареной пищи на возможный риск развития болезни коронарных артерий.

Часть исследований приходили к выводу о том, что этот риск существует, а некоторое количество научных работ давало противоположные результаты. И вот теперь исследование с участием более 150 000 человек доказало, что употребление жареных продуктов вроде картофеля, пончиков или луковых колец даже один раз в неделю уже увеличивает риск болезни коронарных артерий.

Чем более сильную прожарку для своих блюд выбирают люди, тем выше опасность этой болезни, как выяснили ученые. Риск связан с тем, что при нагреве масла для приготовления пищи в нем выделяются альдегиды — химические вещества, способные увеличить артериальное давление и сокращать показатели так называемого "хорошего" холестерина или липопротеидов высокой плотности.

Кроме того, жареные продукты питания имеют большое количество калорий, а также жира. Со временем это блокирует артерии, что может привести к инфаркту и инсульту.