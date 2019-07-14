Полезные свойства зеленого чая помогают избавится от шлаков

1 Подобные результаты были оглашены специалистами из Пенсильванского Университета. В зеленом чае находится вещество, которое увеличивает способность вашего организма к сжиганию и переработке жиров, а также не позволяет усваиваться липидам.

2 Именно благодаря напитку, эти вещества с легкостью выходят из организма. К данному выводу американские ученые пришли после исследований, которые проводились на лабораторных мышах.

3 Специалисты поделили все количество мышей на две группы, которые сидели на высококалорийной диете. Первые подопытные дополнительно получали полезное вещество через зеленый чай, а другие только через жирную пищу.