Скачать
Воскресенье, 14.07.2019
"Укртранснефть" начала прием и транспортировку американской нефти
"Укртранснефть" начала прием и транспортировку американской нефти
Гройсман: Силовиков надо убрать от возможностей давления на бизнес
Гройсман: Силовиков надо убрать от возможностей давления на бизнес
Украинская художница Мелещук завоевала золото Универсиады
Украинская художница Мелещук завоевала золото Универсиады
Одесский кинофестиваль 2019: в чем появились звезды на красной дорожке
Одесский кинофестиваль 2019: в чем появились звезды на красной дорожке

Полезные свойства зеленого чая помогают избавится от шлаков

Смотрите фото (5)
Полезные свойства зеленого чая помогают избавится от шлаков
00:59 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: wuzzup.ru

Новости шоу бизнеса: Специалисты решили провести исследования и выяснилось, что обычный зеленый чай положительно влияет на вашу фигуру, противостоя ожирению.

  • 1

    Подобные результаты были оглашены специалистами из Пенсильванского Университета. В зеленом чае находится вещество, которое увеличивает способность вашего организма к сжиганию и переработке жиров, а также не позволяет усваиваться липидам.

  • 2

    Именно благодаря напитку, эти вещества с легкостью выходят из организма. К данному выводу американские ученые пришли после исследований, которые проводились на лабораторных мышах.

  • 3

    Специалисты поделили все количество мышей на две группы, которые сидели на высококалорийной диете. Первые подопытные дополнительно получали полезное вещество через зеленый чай, а другие только через жирную пищу.

  • 4

    По результатам исследования оказалось, что первые мыши заметно скинули в весе, в отличии от вторых. Чтобы достичь подобных результатов, ученые советуют людям ежедневно выпивать по 7-10 кружек свежезаваренного зеленого чая. Если выпивать по четыре-шесть, то вещество сможет просто поддерживать вашу фигуру в норме.

Лучшие жиросжигающие продукты, которые можно найти на каждой кухне

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Здоровье, Чай, Зеленый чай, Польза, Шлаки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Семена льна: зачем и как употреблять
02 "Укртранснефть" начала прием и транспортировку американской нефти
03 Тимошенко: Клановая система пытается "перемолоть" и подчинить себе новую власть
04 Ева Лонгория поражает потрясающей фигурой после родов
05 Экс-сослуживец Маркива благополучно вернулся в Украину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Харькове на ходу загорелась маршрутка (Видео)
В Харькове на ходу загорелась маршрутка (Видео)
МИД Украины вновь потребовал от РФ освободить Сенцова
МИД Украины вновь потребовал от РФ освободить Сенцова
На Гавайях ввели чрезвычайное положение
На Гавайях ввели чрезвычайное положение
Хилари Дафф рассказала о первом опыте материнства
Хилари Дафф рассказала о первом опыте материнства
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь