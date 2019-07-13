Развенчены мифы о пользе грибов при лечении рака

Новости шоу бизнеса: На данный момент у науки нет подтверждений того, что они обладают противоопухолевыми свойствами.

Употребление грибов не имеет прямой связи с лечением раковых опухолей. Соответствующее заявление прозвучало от онколога-химиотерапевта Владимира Гутника.

Научный сотрудник пояснил, что в состав грибов входит значительное количество белков, чье преимущество в том, что они оперативно усваиваются организмом.

По мнению специалиста, чьи слова передает НСН, если какой-либо врач заявляет о пользе грибов в процессе борьбы с раком, то такому медику следует уточнять, что речь идет о его личной специфической позиции, а не медицинской норме.

Онколог пояснил, что полезный эффект невозможен даже если человек решит лечь в ванну с грибами, хотя продукт имеет ряд других преимуществ для здоровья человека.