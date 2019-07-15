Медики рассказали, как избавиться от недосыпа

Новости шоу бизнеса: Не менее ценным советом является отказ от позднего ужина, который заставляет работать пищеварительную систему, тем самым не давая уснуть.

Последние исследования британских ученых показали, что недосып связан с риском преждевременной смерти. В связи с чем эксперты по сну рассказали, как избавиться от данной проблемы.

Эксперт Софи Босток отмечает, что для нормального функционирования организма сон должен составлять не менее 7 часов. Настоящая проблема возникает, когда недосып накапливается с течением времени. По мнению специалиста, прежде всего следует избавиться от пижамы во время ночного отдыха. Это позволяет дольше оставаться в глубоком сне за счет поддержания идеальной температуры тела. Отказ от одежды также помогает похудеть, улучшить сексуальную жизнь.

Рекомендуется относиться ко сну как своего рода ритуалу. Это касается и красивого белья, и распыления успокаивающих ароматов. Можно загрузить приложение для медитации, позволяющее как можно быстрее расслабиться. Кофеин является одной из самых больших угроз сну в современной жизни, предупреждают ученые. Если человек пьет много чая или кофе в течение дня, то он наверняка будет страдать от недосыпа. Желательно с 11 утра отдавать предпочтение более приемлемым вариантам, среди которых травяные напитки.

К мерам борьбы относится и отказ от использования мобильных устройств в кровати. Синий свет действует возбуждающим образом. Медики не рекомендуют полагаться на снотворные средства, так как они имеют эффект привыкания.