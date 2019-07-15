Почему стоит кушать бананы: 10 веских причин

1 Бананы помогают преодолеть состояние грусти за счёт высокого содержания триптофана, который преобразуется в серотонин – нейромедиатр, создающий ощущение счастья.

2 Перед тренировкой рекомендуется съесть два банана, чтобы придать энергию и нормализовать уровень сахара в крови.

3 Бананы – источник кальция, а соответственно, крепких костей.

4 Бананы уменьшают отёчность, укрепляют нервную систему, помогают производству белых кровяных клеток благодаря высокому уровню витамина B6.

5 Богатый калием при низком содержании соли, банан официально признан Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов, как продукт, способный снизить кровяное давление и защитить от сердечного приступа и инсульта.

6 Богатые пектином, бананы помогают пищеварению и выведению токсинов и тяжёлых металлов из организма.

7 Бананы выступают в качестве пребиотиков, стимулируя рост полезных бактерий в кишечнике. Они также содержат пищеварительные ферменты (энзимы), которые оказывают содействие в поглощении питательных веществ.

8 Внутренней стороной банановой кожуры натрите крапивницу или укус от комара, это облегчит зуд и раздражение. Кроме того, кожура хороша для протирания и придания блеска кожаным туфлям и сумкам.

9 Банан способствует снижению температуры тела, что может выручить в жаркий день.