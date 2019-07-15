Почему стоит кушать бананы: 10 веских причин

Бананы помогают преодолеть состояние грусти за счёт высокого содержания триптофана, который преобразуется в серотонин – нейромедиатр, создающий ощущение счастья.
Перед тренировкой рекомендуется съесть два банана, чтобы придать энергию и нормализовать уровень сахара в крови.
Бананы – источник кальция, а соответственно, крепких костей.
Бананы уменьшают отёчность, укрепляют нервную систему, помогают производству белых кровяных клеток благодаря высокому уровню витамина B6.
Богатый калием при низком содержании соли, банан официально признан Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов, как продукт, способный снизить кровяное давление и защитить от сердечного приступа и инсульта.
Богатые пектином, бананы помогают пищеварению и выведению токсинов и тяжёлых металлов из организма.
Бананы выступают в качестве пребиотиков, стимулируя рост полезных бактерий в кишечнике. Они также содержат пищеварительные ферменты (энзимы), которые оказывают содействие в поглощении питательных веществ.
Внутренней стороной банановой кожуры натрите крапивницу или укус от комара, это облегчит зуд и раздражение. Кроме того, кожура хороша для протирания и придания блеска кожаным туфлям и сумкам.
Банан способствует снижению температуры тела, что может выручить в жаркий день.
Наконец, бананы являются отличным источником антиоксидантов, защищающих от хронических болезней.