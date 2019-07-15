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Почему стоит кушать бананы: 10 веских причин

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Почему стоит кушать бананы: 10 веских причин
23:27 Пн, 15 Июль 2019 Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Бананы спасают нас от депрессии, утренней тошноты, защищают от рака почек, сахарного диабета, остеопороза, слепоты.

  • 1

    Бананы помогают преодолеть состояние грусти за счёт высокого содержания триптофана, который преобразуется в серотонин – нейромедиатр, создающий ощущение счастья.

  • 2

    Перед тренировкой рекомендуется съесть два банана, чтобы придать энергию и нормализовать уровень сахара в крови.

  • 3

    Бананы – источник кальция, а соответственно, крепких костей.

  • 4

    Бананы уменьшают отёчность, укрепляют нервную систему, помогают производству белых кровяных клеток благодаря высокому уровню витамина B6.

  • 5

    Богатый калием при низком содержании соли, банан официально признан Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов, как продукт, способный снизить кровяное давление и защитить от сердечного приступа и инсульта.

  • 6

    Богатые пектином, бананы помогают пищеварению и выведению токсинов и тяжёлых металлов из организма.

  • 7

    Бананы выступают в качестве пребиотиков, стимулируя рост полезных бактерий в кишечнике. Они также содержат пищеварительные ферменты (энзимы), которые оказывают содействие в поглощении питательных веществ.

  • 8

    Внутренней стороной банановой кожуры натрите крапивницу или укус от комара, это облегчит зуд и раздражение. Кроме того, кожура хороша для протирания и придания блеска кожаным туфлям и сумкам.

  • 9

    Банан способствует снижению температуры тела, что может выручить в жаркий день.

  • 10

    Наконец, бананы являются отличным источником антиоксидантов, защищающих от хронических болезней.

Вся правда о летних фруктах: полезные свойства и калорийность 

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