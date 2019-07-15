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Целебный рецепт, который поможет избавиться от растяжек навсегда

Целебный рецепт, который поможет избавиться от растяжек навсегда
18:34 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Это удивительно простое в применении средство.

Это чрезвычайно эффективное домашнее средство поможет вам избавиться от растяжек навсегда. Чтобы приготовить его вам понадобится всего пару мину.

Ингредиенты:

  • 1 столовая ложка сахара
  • 1 столовая ложка касторового или оливкового масла
  • сок половины лимона
  • витамин Е (1 капсула)

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты, пока вы не получите однородную массу.

Круговыми нежными движениями, нанесите смесь на пораженные участки и массируйте тело, пока средство не впитается.

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Лучше всего использовать массажную щетку, чтобы увеличить циркуляцию крови в проблемных зонах.

Делайте это каждый день в течение 2-3 минут, а через пару недель, вы получите идеальное тело без растяжек!

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Здоровье, Лечение, Растяжки.
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