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Медики рассказали о вредных свойствах лука

Медики рассказали о вредных свойствах лука
04:07 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Частое употребление лука вызывает боль в желудке и чревато вздутием живота.

Британские ученые рассказали, что чрезмерное употребление некоторых овощей сулит вред пищеварительной системе. По мнению исследователей, самую большую опасность для желудка несет именно лук.

Лабораторные эксперименты показали, что лук может вызывать избыток газа в пищеварительном тракте, который приводит к вздутию живота, отрыжке, метеоризму и общему абдоминальному дискомфорту.

К тому же, медики не рекомендуют людям, у которых есть проблемы с желудком, употреблять газированные напитки. Наиболее опасными видами таких напитков, вызыавющих избыток газа, являются безалкогольные сладкие газировки и пиво.

К слову, по словам эксперта-диетолога Меган Рузвельт употребление домашних солений может принести огромную пользу человеческому организму.

В этих продуктах мало жиров и калорий.

Однако, в них практически отсутсвуют питательные вещества, за исключением натрия и полезных бактерий, которые содержатся в ферментированном рассоле. Именно по этой причине соленья могут быть полезны для здоровья.

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Например, соленые огурцы могут действовать как пробиотики, защищая микробиом и поддерживая рост полезных микроорганизмов в кишечнике, которые помогают бороться с запорами, диареей и такими хроническими заболеваниями, как болезнь Крона.

Кроме того, как оказалось, этот продукт помогает управлять диабетом и аллергией, облегчает симптомы инфекций мочевыводящих путей и даже способствует снижению риска некоторых видов рака, в том числе онкологии толстой кишки.

Также соленья обладают антиоксидантными свойствами, позволяют восстановить электролитный баланс и избавляют от мышечных судорог.

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Однако есть и противопоказания. Так, посолы не рекомендуется употреблять людям, страдающим от гипертонии, а также беременным женщинам и людям с ВИЧ, у которых ослаблена иммунная система.

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Лук, Свойства лука, Вред лука, К чему может произвести лук.
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