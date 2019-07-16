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Эксперты обнаружили новые свойства клюквы

Эксперты обнаружили новые свойства клюквы
00:26 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Ягода способна бороться с бактериями благодаря содержащимся в ней проантоцианидинам.

В клюкве большое количество антиоксидантов. Но теперь специалисты выяснили, что ягода обладает и антибактериальными свойствами. Ученые из Канады выделили особые вещества, способные бороться с рядом бактерий.

Исследователи обнаружили: проантоцианиды увеличивают чувствительность патогенов к небольшим дозировкам антибиотиков. Кроме этого, у бактерий не развивается к ним устойчивость.

Эффект достигается благодаря тому, что возрастает проницаемость стенок бактерий и антибиотикам проще попасть внутрь патогенов. Выделенное из клюквы вещество также способствует медленному выведению антибиотиков. Исследователи планируют провести испытания на животных.

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Все по теме:

Клюква, Польза клюквы, Полезные ягоды, Свойства клюквы.
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