Эксперты обнаружили новые свойства клюквы

Новости шоу бизнеса: Ягода способна бороться с бактериями благодаря содержащимся в ней проантоцианидинам.

В клюкве большое количество антиоксидантов. Но теперь специалисты выяснили, что ягода обладает и антибактериальными свойствами. Ученые из Канады выделили особые вещества, способные бороться с рядом бактерий.

Исследователи обнаружили: проантоцианиды увеличивают чувствительность патогенов к небольшим дозировкам антибиотиков. Кроме этого, у бактерий не развивается к ним устойчивость.

Эффект достигается благодаря тому, что возрастает проницаемость стенок бактерий и антибиотикам проще попасть внутрь патогенов. Выделенное из клюквы вещество также способствует медленному выведению антибиотиков. Исследователи планируют провести испытания на животных.