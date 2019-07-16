Названо 6 видов продуктов, которые не стоит сочетать с алкоголем

Цитрусовые. Любители алкоголя часто жалуются на нарушения деятельности желудочно-кишечного тракта, ведь слизистая желудка первой подвергается токсичному действию алкоголя. По этой причине не стоит закусывать спиртное цитрусовыми – эти продукты содержат много кислоты, которая вместе с алкоголем может крайне негативно повлиять на состояние органов пищеварения и "убить" нежную слизистую желудка.

Кофе. Кофеин действует как стимулятор нервной системы, в то время как алкоголь, напротив, замедляет все реакции. Употребляя кофе в сочетании с алкоголем, человек может неадекватно оценивать степень своего опьянения и выпить больше спиртных напитков, что чревато отравлением. Кроме того, в симбиозе с алкоголем кофеин негативно действует на поджелудочную железу, при этом повышается риск развития панкреатита.

Острый соус. Сочетая алкоголь с острыми закусками, можно допиться до изжоги, язвы и иных неприятных явлений в состоянии желудка.

Маринованные огурцы. Маринованные огурчики и другие овощи дают лишнюю нагрузку на почки и печень, а эти органы и без того испытываются на прочность алкоголем.

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Сладкое. Сахар и алкоголь конкурируют в борьбе за право быть первым продуктом, который начнет усваивать организм. Тот, будучи заинтересованным потребителем глюкозы, первыми станет расщеплять сладости и лишь после них – спиртное. В итоге в организме произойдет выброс инсулина в кровь, наступит быстрое опьянение, а затем — жестокое похмелье.

Помидоры. Свежие помидоры содержат органические кислоты, которые вступают в реакцию с алкоголем и вызывают нарушения работы ЖКТ.

Алкоголь способен принести много вреда организму, а неподходящие продукты, с которыми его сочетают, могут еще больше усугубить ситуацию.