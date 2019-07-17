Скачать
Среда, 17.07.2019
Ельченко: РФ не демонстрирует готовности отказаться от своих агрессивных целей
Ельченко: РФ не демонстрирует готовности отказаться от своих агрессивных целей
Труба: у ГБР пока нет конкретных претензий к руководителям и служащим ГФС
Труба: у ГБР пока нет конкретных претензий к руководителям и служащим ГФС
Назван вероятный соперник Редкача
Назван вероятный соперник Редкача
Названы номинанты "Эмми-2019": главный фаворит - "Игра престолов"
Названы номинанты "Эмми-2019": главный фаворит - "Игра престолов"

Врачи рассказали, как правильно пить кофе

Врачи рассказали, как правильно пить кофе
02:07 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Кофе следует употреблять умеренно и руководствоваться ощущениями своего организма.

Кофе может как принести пользу, так и вредить, пишет на своей странице в соцсети руководитель Минздрава Ульяна Супрун.

По ее словам, если кофе умеренно употреблять ради удовольствия, а не стимуляции мозга, то он полезен. Кофе содержит кофеин и ряд полифенольных соединений и эфирных масел. Именно фенольные соединения прежде всего обуславливают полезное влияние кофе на здоровье. Они действуют как антиоксиданты.

Кофе хорошо влияет на различные процессы в организме. В частности, на 40% уменьшает риск рака печени у людей-носителей вируса гепатита С, повышает давление, уменьшает проявления вызванного алкоголем панкреатита, кофе на 18-60% уменьшает риск развития болезни Паркинсона. Любители кофе реже болеют диабетом, а у людей, которые быстро разрушают кофеин, этот напиток снижает развитие сердечно-сосудистых болезней. А еще – кофе хорош в борьбе с сонливостью.

Кофе также может вредить здоровью. Прежде всего – это медленное обезвреживания кофеина. «Если у вас гены «мощных» цитохромов, то кофе на вас почти не будет действовать, и можно пить много. Владельцы «медленных» цитохромов долго обезвреживают кофеин, поэтому он действует дольше и сильнее, и вызывает тахикардию, гипертензию, боли в сердце, тревожность и нарушения сна», - сообщает Супрун. Советует не пить кофе тем, у кого от него колотится сердце, пересыхает во рту и пропадает сон.

Иногда люди попадают в зависимость от кофе. Сначала от кофе хорошо: он вызывает выброс дофамина, но со временем этот эффект исчезает. «Нейромедиаторы заканчиваются, начинают действовать другие механизма ощущения усталости и истощения, а мозг увеличивает количество аденозиновых рецепторов. В результате, чтобы их все заблокировать, следует принять еще больше кофе. Тревожность растет, но кофе не возбуждает мозг», - констатирует руководитель Минздрава.

Она советует, сделать перерыв и не пить кофе. После этого количество аденозиновых рецепторов уменьшится до привычного уровня.

Кроме того, кофе вредит, если его сочетают со сладостями или молоком. Кофе лучше запивать водой, пить без сахара и вкусностей или молока.

Совета, сколько пить кофе, не существует. Если он «не действует», то можно до шести порций эспрессо в день. Если кофе слишком возбуждает – не больше порции. Официальные источники чаще всего советуют пить до четырех порций кофе в день - эквивалент 400 мг кофеина.

Кофе можно пить беременным женщинам один-два раза в день. Впрочем, высокие дозы кофеина во время беременности увеличивают риск выкидыша или рождения ребенка с малым весом. Этот напиток может увеличивать риск остеопороза. Кофе в сочетании с сигаретами увеличивает удовольствие, продлевает действие кофе и замедляет обезвреживание кофеина.

«Если вам стоит «сделать рывок», но сил нет, выпейте кофе и поспите 15 минут. Во время сна в мозгу станет меньше аденозиновых рецепторов, и кофеина будет легче заблокировать остальные. Такой трюк поможет чувствовать себя бодрее», - советует Ульяна Супрун.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кофе, Вред кофе, Польза кофе, Ульяна Супрун, Как правильно пить кофе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мог ли Джек выжить в фильме "Титаник": ответ Ди Каприо
02 Самоирония и юмор: Егор Крид презентовал клип на песню "Сердцеедка" (Видео)
03 Гороскоп на завтра, 17 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Ельченко выступил в Совбезе ООН по языковому вопросу
05 Аллен о языковом законе в Совбезе ООН: Это только дело и выбор украинцев
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский созвонился с Меркель: что обсуждалось
Зеленский созвонился с Меркель: что обсуждалось
Как пройдут выборы для личного состава ВСУ в зоне ООС
Как пройдут выборы для личного состава ВСУ в зоне ООС
Климкин: Можем ООН наш язык как официальный предложить
Климкин: Можем ООН наш язык как официальный предложить
Стало известно, чем полезны прогулки на велосипеде
Стало известно, чем полезны прогулки на велосипеде
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь