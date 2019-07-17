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Среда, 17.07.2019
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Стало известно, как уменьшить жир на животе

Стало известно, как уменьшить жир на животе
14:13 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Этот вид физической активности специалисты рекомендуют как средство профилактики абдоминального ожирения.

Увлечение танцами помогает не только похудеть, но и сделать распределение жира по телу более здоровым, — в частности, избавляет от скопления жира в области живота.

Сосредоточение жировой массы в зоне живота более опасно для здоровья, чем общая полнота. Избыточное накопление жира в этом месте является одним из самых значимых факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний и метаболических нарушений, ассоциированных с развитием диабета. Согласно результатам исследования, проведенного учеными из Университета Орегона (США), занятия танцами являются эффективным методом избежать скопления жира на животе.

Учеными были собраны группы женщин в возрасте от 18 до 25 лет: в одну вошли те, кто занимался танцами, в другую – тех, кто не занимался. При этом у женщин из двух групп не было разницы в весе. Испытуемым замерили количество жира на теле и сопоставили полученные показатели с особенностями образа жизни. Они установили, что у тех, кто занимался танцами, распределение жира по телу было гораздо более здоровым.

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"У тех, кто увлекался танцами, количество жира на животе оказалось ниже, даже если объем жировой ткани по всему телу был больше в два раза", — констатировали авторы проекта.

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Здоровье, Ожирение, Танцы, Советы медиков, Занятие танцами.
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