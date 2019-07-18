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Медики назвали продукты, которые можно есть перед сном

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Медики назвали продукты, которые можно есть перед сном
12:44 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Врач-диетолог Людмила Бабич рассказала, какие продукты помогут утолить голод и не окажутся слишком «тяжелыми» для человека перед сном.

  • 1

    Сухофрукты и орехи. По словам диетолога, поздний ужин не должен быть полноценным приемом пищи, следует лишь позаботиться о том, чтобы навязчивое чувство голода не отвлекало организм от подготовки ко сну. Перебить такой голод может помочь горсть сухофруктов или орехов – не более 50 граммов. Эти продукты содержат большое количество витаминов и ценных микроэлементов, их умеренное употребление перед сном не станет способствовать набору веса, можно не бояться.

  • 2

    Кисломолочные продукты. Также хорошо успокаивают разбушевавшийся голод нежирный кефир, творог, натуральный йогурт. Эти продукты снабжают организм белком и пробиотиками, которые оказывают благотворное влияние на работу желудочно-кишечного тракта.

     

  • 3

    Каши. Изредка перед сном можно позволить себе перекусить небольшой порцией пресной каши, к примеру, гречки или овсянки – строго без молока, дала совет врач-диетолог.

     

    Также список полезных перед сном продуктов пополнили хумус, сыр, яблоки.

    "Хумус отлично подходит для предночного перекуса, только есть его нужно не с лепешками или хлебом, а с овощами. Еще один вариант – нежирный сыр с овощами. Либо печеные яблоки, приготовленные без сахара или меда", — сообщила специалист.

    Людмила Бабич добавила, что в идеале ужинать нужно за три часа до сна полезными и легкими, не отягощающими желудок блюдами. Поздние трапезы позволительны, но они не должны входить в привычку.

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Питание, Здоровье, Продукты питания, Продукты, Фрукты, Овощи, Советы медиков, Что можно есть на ночь.
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