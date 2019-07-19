Берегите зубы: названы самые вредные напитки для зубной эмали

Новости шоу бизнеса: Регулярное употребление этих напитков может привести к серьезным повреждениям зубной эмали вплоть до полного разрушения зубов.

Сотрудники Бернского университета поделились результатами своих наблюдений. Об их исследовании сообщает издание Tages Anzeiger. Оно пишет, что ученые связывают с употреблением некоторых напитков особенно высокий риск повреждения зубной эмали, и такими напитками они считают чай каркаде, алкоголь и разнообразную низкокалорийную газировку.

"Регулярное употребление безобидных на первый взгляд напитков может привести к серьезному нарушению целостности зубной эмали человека, вплоть до полного разрушения", - утверждают исследователи.

Самым агрессивным напитком по отношению к зубной эмали они считают чай каркаде. Его высокая кислотность действует на эмаль зубов как ржавчина на старое железо. Что касается низкокалорийных газированных напитков, они по словам ученых вредят зубам избыточным содержанием лимонной и аскорбиновой кислоты, которые используются в такой газировке в виде стабилизаторов.

К выводу о вреде данных напитков для зубной эмали ученые пришли, проведя исследование с использованием удаленных зубов, предоставленных стоматологическими кабинетами. Эмаль этих зубов подвергалась воздействию образцами разных напитков. В результате специалистами был сделан ряд любопытных умозаключений.

Например, они установили, что на зубную эмаль не оказывает разрушительного воздействия вино. Ученые видят в этом заслугу винных антиоксидантов полифенолов. Также было обнаружено, что для зубной эмали менее вредны энергетические напитки. Хотя этот плюс энергетиков нивелируется тем количеством возможных неблагоприятных для организма эффектов, которые связаны с их употреблением.

Говоря о самых вредных напитках, исследователи порекомендовали для профилактики повреждения эмали добавлять в соки кальций, он способен нейтрализовать среду полости рта.