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Секреты стройняшек: как избавиться от лишнего веса

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Секреты стройняшек: как избавиться от лишнего веса
04:38 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: miridei.com

Новости шоу бизнеса: 12 полезных привычек стройных людей.

  • 1

    1. Трехразовое питание

    Люди, которые длительное время сохраняют стройную фигуру, не используют методы жуткого похудения с голодовками. Голодовки вредны, поскольку при них организм врубает режим экономии энергии и похудеть становиться сложно. Да и в целом это удар по здоровью. Стройные люди питаются нормально, но соблюдают некоторые правила питания. О них поговорим ниже.

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    2. Тщательное пережевывание

    Не глотайте пищу кусками: хорошенько ее пережуйте. Так организму будет проще усваивать полезные вещества и не будет проблем с ЖКТ.

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    3. Ранний ужин

    Мы неоднократно упоминали правило "не есть после 18:00" с оговоркой на то, что все зависит от личного режима дня. Если вы рано или поздно ложитесь спать, то это надо учитывать, вычитая часа 4 от времени, когда вы отходите ко сну.

    4. Умеренные порции

    Когда мы едим слишком много, наш эластичный желудок тянется. Если обильные трапезы довольно частые, то желудок значительно увеличивается и в итоге нам требуется больше еды, чтобы ощутить насыщение. Я не раз замечала, что (в отчаянной попытке похудеть) многие люди выпивают пару литров воды за раз, пытаясь занять место в желудке жидкостью. Обильное питье так же растягивает желудок. Узнайте, как можно уменьшить желудок без хирургического вмешательства.

    5. Ежедневное взвешивание

    Не поскупитесь на приобретение напольных весов, чтобы можно было отслеживать изменения в весе. Не лишним будет завести дневник, в который вы будете вносить пометки, с указанием текущего веса. Помните, что взвешиваться надо утром после сна натощак и после посещения туалета. Зная, что вес стал увеличиваться, можно вовремя изменить рацион и добавить физические упражнения, не доводя организм до ожирения.

    6. Однотипный рацион

    Однотипный – в хорошем смысле слова. Сейчас объясню подробнее, о чем речь. Вы удивитесь результатам одного исследования: ученые провели анализ изменения веса людей, евших макароны с сыром каждый день и тех, кто ел то же блюдо раз в неделю. Так вот, первые полнели меньше. Оказывается, что наш организм по-разному насыщается при одном и том же блюде. Если мы едим знакомые нам блюда, то чувство голода пропадает быстрее, чем при употреблении в пищу новых блюд. Отсюда вывод: диета должна быть сбалансированной, но в целом однотипной. Не надо есть каждый день совершенно новое для вас блюдо.

    7. Подсчет калорий

    Некоторые стройняшки едят что хотят и когда хотят, но у них есть один секрет. Эти ребята старательно подсчитывают потребленные калории и, на основании этих цифр, планируют расход калорий, выбирая жиросжигающие упражнения. Таким образом, они контролируют свой вес.

    8. Здоровый сон

    Полноценный сон отыгрывает немаловажную роль в том, как хорошо функционирует наш организм. Не забывайте, что спать надо около 7-8 часов в сутки. Бессонница часто сопровождается ночными перекусами, что вызывает набор веса. Если вам сложно заснуть, послушайте расслабляющую музыку, попейте перед сном чаю с ромашкой или теплого молока. Соблюдая простые правила, можно худеть во время сна.

    9. Сосредоточенность на еде

    Исследования показывают, что просмотр фильмов во время еды или сидение в Интернете мешают нам осознать, сколько именно мы съели. И я этим исследованиям верю: раз слопала полную тарелку сэндвичей за 5 минут во время футбольного матча и даже не заметила… Вывод прост: ешьте, не отвлекаясь на мониторы.

    10. Водный баланс

    Снова и снова мы говорим о том, как важно выпивать минимум 1,5-2 литра чистой воды в день. А толку-то? Вот скажите честно, вы следуете этому правилу? Речь именно о воде: не о чае, соке, кофе, йогуртах и тому подобном. Для нормальной функциональности организму требуется чистая вода.

    11. Награда за труды

    Мой тренер как-то посоветовала мне раз в неделю баловать себя вкусняшками. Этот день мы прозвали "загрузочным" по аналогии с "разгрузочным". И, надо сказать, такая система действительно помогает придерживаться диеты. Когда же я попробовала сидеть на строгой диете без вознаграждений, то вскоре сорвалась и стала ежедневно есть все подряд. Если вам тоже сложно без конца следить за питанием и вы боитесь срывов, то просто время от времени радуйте себя, вознаграждая небольшим количеством любимой еды. Честно говоря, так блюда становятся даже вкуснее.

    12. Общение с единомышленниками

    Не зря говорит пословица: скажи мне, кто твой друг, а я скажу тебе, кто ты. Это истинная правда. Если вас окружают толстые лентяи, позабывшие о здоровом питании и спорте, то сложно будет вырваться из их числа. Если хотите похудеть, то лучше всего начать с выбора единомышленников. Найдите новых друзей для похода в спортзал, обсуждайте свой рацион и упражнения.

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Питание, Советы, Фигура, Лишний вес, ЗОЖ.
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