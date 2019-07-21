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Полезные продукты, улучшающие пищеварение

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Полезные продукты, улучшающие пищеварение
03:18 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Чтобы улучшить свое пищеварение вовсе не обязательно тратить тысячи гривен на импортную здоровую пищу.

  • 1

    Топинамбур

    Топинамбур богат естественным пребиотиком инулином и клетчаткой. В клубне топинамбура около 14–19% веса приходится на инулин. Топинамбур - низкокалорийный, однако довольно сытный продукт.

  • 2

    Редис

    В нем содержатся полисахариды арабионгалактаны, благодаря которым в желудочно-кишечном тракте возникает оптимальная среда для полезных бактерий. Редис - признанный многими поклонниками здорового питания продукт. Он способен насытить не только вас, но микрофлору кишечника.

  • 3

    Морковь

    Если добавить морковь в салат, то кишечнику это принесет большую пользу. Как и в редисе, в этом корнеплоде содержатся арабиногалактаны, поэтому он является замечательным природным пребиотиком.

  • 4

    Чеснок

    Он способен повысить иммунитет. Кроме того, часнок - хороший пребиотик, который борется против плохих бактерий. Правда, при употреблении этого продукта придется постоянно чистить зубы.

  • 5

    Лук-порей

    В нем содержится большое количество клетчатки, флавоноидов, марганца и витамина А, который способствует быстрому восстановлению стенок кишечника.

  • 6

    Куркума

    Эта распространенная специя и популярная пищевая добавка заслуживает лестных отзывов. В куркуме содержится противовоспалительное вещество, которое положительно влияет на кишечник, поддерживает его микрофлору и улучшает работу мозга.

  • 7

    Спаржа

    Она богата инулином, который положительно влияет на микрофлору. Кроме того, спаржа способствует желающим похудеть. В ней содержатся вещества, которые восстанавливают стенки кишечника, и магний, необходимый для производства ферментов.

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