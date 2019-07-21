В чем может заключаться опасность недостатка магния в организме

Новости шоу бизнеса: Магний является одним из главных жизненно важных макроэлементов для нормального развития и жизнедеятельности живого организма.

Магний является одним из главных жизненно важных макроэлементов для нормального развития и жизнедеятельности живого организма.

Этот ценный минерал находится в каждой клетке и ткани нашего организма, занимая четвертое место после калия, кальция и натрия по распространенности.

Магний участвует во всех важнейших обменных процессах – преобразование потребляемых белков, жиров растительного и животного происхождения, простых и сложных углеводов, в регуляции температуры тела и расхода энергии и пр.

Недостаток магния приводит к нарушениям метаболизма, а также ослабляет нервы и мышцы.

Когда же организм особенно нуждается в магнии? Специалисты выделяют такие ситуации:

Повышенный уровень стресса

Этот незаменимый элемент вместе с определенными гормонами отвечает за скорость и передачу нервных импульсов. Когда человек пребывает в эмоционально сложной обстановке, организм включает функции самозащиты и активно расходует запасы магния, обладающего успокоительным эффектом.

В таком случае о недостатке магния сигнализирует повышенная раздражительность, моментальная возбудимость, агрессивность человека, который быстро устает и впадает в уныние. При дефиците магния заметно снижается стрессоустойчивость – сдержанность в момент накала страстей, быстрая отходчивость и оптимизм.

Беременность

В этот волшебный и незабываемый период малыш забирает практически все полезные вещества у мамы, которая усиленно их должна восполнять. Поскольку в эти 9 месяцев женщина более чувствительна, тревожна и ранима, ей прописывают прием магния, который предупреждает резкую смену настроения, излишнюю плаксивость и истерию, а также головные боли, колебания в весе. Кроме того, помогает магний и крохе в утробе матери, обеспечивая своевременное формирование тканей и органов, укрепляя опорно-двигательный аппарат и нервную систему, способствуя кроветворению и нормализации артериального давления.

Изъяны внешности

Опытный и толковый специалист буквально с первого взгляда способен безошибочно определить недостаток магния. Дефицит этого минерала виден по тусклым локонам, ломким ногтям, сухой и шелушащейся коже. При недостатке магния нарушается питание клеток кожи жирами, белками, углеводами, а также водно-солевой обмен. Поэтому не стоит отчаянно бегать по салонам красоты и делать дорогостоящие процедуры – на начальном этапе достаточно восстановить содержание магния.

Ученые определили, что в сутки взрослый человек должен получать не менее 400 мг магния. Для беременной женщины и кормящей мамы эта норма возрастает до 450 мг. Конечно же, проще всего получить магний из продуктов, которые присутствуют ежедневно на нашем столе, – ламинарии и морской рыбы, бобовых и злаков, бананов и ягод, брокколи и белокочанной капусты.