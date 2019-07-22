Настораживающий прием у врача: важные моменты

1 "Здесь у вас болеть не должно" Опытный врач никогда так не скажет. Он прекрасно понимает, что каждый человеческий организм уникален. Одна и та же болезнь у разных людей проявляется неодинаково, симптомы (в том числе болевые ощущения) могут сильно различаться по интенсивности и локализации. Если пациент жалуется на боль в нестандартном месте, это еще не значит, что он ее выдумал, и от заявления, что "там нечему болеть", ему легче не станет. Болевой синдром свидетельствует о серьезных неполадках в организме, о том, что пациент нуждается в тщательном обследовании. Попытка врача проигнорировать ваши жалобы говорит о некомпетентности или нежелании оказать помощь. Нужно искать другого специалиста.

2 "Это реакция на погоду" Метеозависимость действительно существует, но не является самостоятельным заболеванием. Если пациент отмечает связь между ухудшением своего здоровья и погодой, врач должен принять во внимание этот факт и назначить исследования, которые помогут выяснить настоящую причину недомогания. Перепады погоды нередко выступают в качестве фактора, который обостряет симптомы основного заболевания.

3 "Это у вас от возраста" Все люди стареют, здоровье при этом ни у кого не улучшается. Возраст пациента не может быть основанием для отказа в медицинской помощи. Если доктор утверждает, что причиной вашего недомогания являются исключительно "старческие" изменения, это признак его недобросовестности. Каждый человек, жалующийся на болезненные симптомы, должен получить полное обследование и адекватное лечение.

4 "Ваше недомогание от нервов" Список болезней, в развитии которых большую роль играют психологические факторы, достаточно широк. В него входят бронхиальная астма, некоторые виды артериальной гипертонии, желудочно-кишечные патологии и многие другие. У людей, страдающих психосоматическими болезнями, стрессовые ситуации ухудшают общее состояние и вызывают обострение патологических процессов. Кроме того, подавленность, плохое настроение и излишне острое восприятие жизненных неурядиц могут ослабить организм любого человека и увеличить для него вероятность развития заболеваний. Опытный врач обычно учитывает психосоматический фактор и назначает соответствующее лечение (в том числе прием успокаивающих препаратов). Но видеть единственную причину недуга в "нервах" недопустимо и означает опасность для больного.

5 "Вам будет полезен регулярный незащищенный секс" Длительное отсутствие половых контактов способствует возникновению гормональных сбоев и общему ухудшению состояния здоровья. Однако этот фактор действует далеко не так радикально, как склонны считать некоторые медицинские работники. Недугов, для которых ежедневный секс стал бы заменой любого адекватного лечения, просто не бывает. Совет заняться незащищенным сексом с целью оздоровления или омоложения организма – свидетельство абсолютной некомпетентности и безответственности врача. Никакого терапевтического воздействия незащищенные контакты не оказывают, зато сильно повышают вероятность заражения заболеваниями, передающимися половым путем.

6 "Мы проведем диагностику на приборе, который позволяет определить любую болезнь" Диагностического прибора, способного выявить любую патологию, не существует, как и лекарства от всех болезней. Грамотный доктор ставит диагноз на основе комплекса лабораторных и аппаратных исследований. Заявления о необходимости проверки на очередном "волшебном" приборе, как правило, предшествуют назначению лечения БАДами, сомнительными процедурами и прочими дорогостоящими, но малоэффективными способами, связанными с неофициальной медициной.

7 "По поводу вашего состояния есть несколько гипотез" Пациент идет к доктору для того, чтобы воспользоваться его знаниями и получить квалифицированный совет. Чем сложнее диагностика, тем меньше больной способен самостоятельно разобраться в ее результатах. Поэтому врач не должен показывать пациенту свои сомнения и слишком подробно рассказывать обо всех вариантах происхождения недуга. Такие разъяснения только расстраивают и пугают больного, снижают степень его доверия к специалисту.

8 "Вам необязательно знать, как вас будут лечить" Долгое время в нашей стране был принят патерналистский принцип общения врача с пациентом, предполагающий, что информирование больного о специфике его недуга и вариантах лечения вредно. Такой подход позволял врачам в буквальном смысле решать судьбу пациентов без их ведома и согласия. Стоит ли говорить, что это не способствовало поддержанию взаимного доверия между докторами и больными, особенно в тех случаях, когда лечение по каким-либо причинам оказывалось малоэффективным. Сегодня ситуация в корне изменилась. Доктор обязан предоставлять своим пациентам полную и достоверную информацию, касающуюся состояния их здоровья. Если врач не отвечает на ваши вопросы и вообще ведет себя так, как будто вы мешаете ему вас лечить, – найдите другого специалиста.

9 "Люди, относящиеся к вашему знаку Зодиака, часто испытывают подобные недомогания" Вне исполнения профессиональных обязанностей врач, как любой человек, может иметь определенные религиозные взгляды, быть сторонником воззрений, не подтвержденных официальной наукой. Это не дает ему права объяснять состояние пациента рождением под конкретным знаком Зодиака, принадлежностью к какой-либо конфессии, соблюдением морально-этических норм и т. д. Такое поведение безграмотно и непрофессионально. Не менее сомнительны ссылки на то, что заболевание вызвано "закислением", "защелачиванием" или "зашлакованностью" организма. Термины подобного рода употребляют шарлатаны, наука эти явления не подтверждает.