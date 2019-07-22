Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Понедельник, 22.07.2019
Глава ЦИК: Выборы парламентские состоялись
Глава ЦИК: Выборы парламентские состоялись
ЦИК обработала 41,7% протоколов: "Слуга народа" лидирует со значительным отрывом
ЦИК обработала 41,7% протоколов
Хацкевич рассказал о сроках восстановления Цыганкова и Соля
Хацкевич рассказал о сроках восстановления Цыганкова и Соля
Приметы и обряды на 22 июля - День Панкратия и Кирилла
Приметы и обряды на 22 июля - День Панкратия и Кирилла

Высокое кровяное давление: ягоды, которые помогут гипертоникам

Высокое кровяное давление: ягоды, которые помогут гипертоникам
09:25 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: В ходе экспериментов ученые предложили испытуемым включить в свой рацион определенную группу ягод, которые, по их мнению, помогут.

Ученые из Университета Восточной Англии и Гарварда в ходе эксперимента постоянно следили за давлением своих пациентов.

Оказалось, что лучшее средство для этого – плоды черники, клубники, ежевики и черной смородины. Если ягод под рукой не оказалось, ученые предложили заваривать листья этих растений и употреблять вместо чая.

Так, по данным эксперимента, ягоды способны благоприятно влиять на сердечно-сосудистую систему. Исследование показало, что ежедневное употребление в пищу 150 граммов этих ягод буквально через две-три недели улучшают здоровье и приводят в норму давление и состояние сердца.

При этом специалисты заметили, что если под рукой не оказалось свежих ягод, то их прекрасно могут заменить сухие плоды.

В помощь сердечникам: продукты, которые быстро понизят кровяное давление

По словам руководителей эксперимента, одни ягоды не смогут помочь пациентам, при их употреблении необходимо соблюдать диету и заниматься умеренными физическими упражнениями, отказаться от напитков, содержащих кофеин и от табакокурения.

Врачи напоминают о том, что лечить высокое кровяное давление необходимо, так как оно способно утолщать артерии, что может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и даже инсультам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Давление, Ягоды, Кровяное давление.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Три секрета, как утром запустить обмен веществ
02 Гороскоп на завтра, 22 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Выборы в Верховную Раду: ЦИК обрабатывает протоколы (онлайн-трансляция)
04 Национальный экзит-пол: окончательные результаты
05 Чем украинцев "порадует" погода в начале недели
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Голос&quot; не будет сотрудничать с пророссийскими силами в новой Раде
В "Голосе" заявляют о проукраинской позиции партии
Чем украинцев &quot;порадует&quot; погода в начале недели
Чем украинцев "порадует" погода в начале недели
Садовый: Моя работа - это мэр Львова
Садовый: Моя работа - это мэр Львова
Рецепт дня: дрожжевой пирог с сосисками
Рецепт дня: дрожжевой пирог с сосисками
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь