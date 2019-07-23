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Продукты, которые полезно включить в рацион людям с избыточным весом

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Продукты, которые полезно включить в рацион людям с избыточным весом
23:18 Вт, 23 Июль 2019 Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Эти пять продуктов можно употреблять даже несколько раз в день, но при этом не переживать о лишних килограммах.

  • 1

    Натуральные йогурты

    В этих продуктах большое количество белка, полезных бактерий и кальция.

  • 2

    Белое мясо птицы

    Это лучший источник протеина. Интересно, что за один раз рекомендуют съедать столько мяса, сколько помещается у вас на ладони.

  • 3

    Морепродукты и рыба

    Диетологи акцентируют внимание именно на океанской рыбе, которая была выращена в естественной среде.

  • 4

    Овсянка

    Это идеальный продукт для завтрака, ведь такая чаша безумно насыщает и при этом не обременяет организм.

  • 5

    Попкорн

    Одна чашка попкорна содержит всего 30 калорий, при этом она дарит сытость и возможность спокойно дождаться основного приема пищи.

Эти продукты помогут обуздать сильный аппетит

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Здоровье, Диета, Избыточный вес, Полезные продукты.
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