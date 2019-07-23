Продукты, которые полезно включить в рацион людям с избыточным весом

1 Натуральные йогурты В этих продуктах большое количество белка, полезных бактерий и кальция.

2 Белое мясо птицы Это лучший источник протеина. Интересно, что за один раз рекомендуют съедать столько мяса, сколько помещается у вас на ладони.

3 Морепродукты и рыба Диетологи акцентируют внимание именно на океанской рыбе, которая была выращена в естественной среде.

4 Овсянка Это идеальный продукт для завтрака, ведь такая чаша безумно насыщает и при этом не обременяет организм.