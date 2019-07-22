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Физические упражнения: как тренировки влияют на головной мозг

Физические упражнения: как тренировки влияют на головной мозг
17:11 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Физические упражнения могут приносить пользу не только мышцам и сердцу, но и головному мозгу.

В журнале "Trends in Neurosciences" опубликованы результаты нового исследования, проведенного учеными Аризонского университета (University of Arizona), США. Исследователи выявили, что связь между физической нагрузкой и мозгом — это продукт эволюционного развития человека, в частности его существования как охотника-собирателя.

Антрополог Дэвид Рэчлен (David Raichlen) и психолог Джин Александр (Gene Alexander) — авторы нового исследования, предлагают объяснять положительное влияние физических упражнений на мозг с помощью следующей модели. По их словам, когда человек перешел к образу жизни охотника-собирателя (около 2 млн лет назад), он начал выполнять задачи, которые были одновременно физически и психически сложными. Так, физическая активность и работа головного мозга оказались связаны. Исследователи предполагают, что психика человека эволюционировала таким образом, чтобы отвечать возрастанию уровня физической активности.

Физические упражнения оказывают положительное влияние на структуру и работу мозга. Понимание основы этой связи может помочь ученым в будущем разработать более эффективные схемы физических упражнений и рациональное вмешательство при возрастном ухудшении когнитивных способностей и нейродегенеративных заболеваниях, например, при болезни Альцгеймера.

Примечательно, что участки мозга, наиболее напряженно работающие при сложной физической активности (например при добывании пищи), играют ведущую роль в процессах памяти и отвечают за управленческую деятельность (например задействованы в решении проблем и планировании). Именно эти участки мозга получают пользу во время физических упражнений, утверждают авторы нового исследования.

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Процесс старения можно рассматривать как часть природного ответа на снижение физической активности, отметили ученые. Малоподвижный образ жизни может обусловливать отрицательные последствия для умственных способностей.

В будущем ученые планируют рассмотреть, как разные уровни физической активности и разные типы упражнений влияют на мозг. Например, исследование человеком новой окружающей среды может оказаться особенно полезным в этом аспекте, утверждают авторы нового исследования.

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Мозг, Здоровье, Упражнения, Тренировка, Физические упражнения.
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