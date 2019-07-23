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Врачи рассказали, как перейти на правильное питание

Врачи рассказали, как перейти на правильное питание
11:19 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Для этого достаточно следовать нескольким ключевым рекомендациям.

Эксперты рассказали о тактиках и привычках, которые помогут перейти на правильное питание. 

По словам диетологов, можно предупредить о желании перейти на правильное питание семью и близких друзей, чтобы они помогали следить за полезным рационом и мешали употреблению вредных продуктов.

Кроме того, не стоит устраивать трапезу во время просмотра телевизора, поскольку в этот момент человек может съесть заметно больше нормы, отвлекаясь на картинки в экране. 

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Также некоторые продукты могут только казаться полезными, а в действительности создавать угрозу для здоровья. Это касается покупных фруктовых йогуртов, вмещающих большие дозы сахара. Исключить из рациона следует макаронные изделия из пшеничной муки, овсянку быстрого приготовления и манку, содержащую много крахмала. Покупные соки и мясные полуфабрикаты тоже выступают врагами правильного питания.

Как сообщалось ранее, витаминные фреши помогут вам обрести крепкое здоровье, прекрасное самочувствие и легкость.

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Питание, Здоровье, Продукты, Правильное питание, Советы медиков.
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